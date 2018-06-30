Tema Park’ta çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet ile SipanCaddeleri’nde34 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Temapark’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Diğer parklardan farklı olarak proje içeriğinde aromatik bahçeleri barındıran Temapark’ın Ağustos ayı içinde tamamlanması bekleniyor. İlk etapta altyapı çalışmalarını bitiren ekipler, üstyapı çalışmalarında zemin çimlendirme, yeşillendirme, park içinde bulunan kütüphane, mescit, idari bina ve çocuk oyun gruplarının yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 20 bin metrekarenin yeşil alan olarak değerlendirileceği parkın 10 bin metrekaresi aromatik bahçelerden oluşacak. Temapark’ta ayrıca mevsimine göre farklı türlerde 2 bin 513 çiçek, 3 bin 820 yer ötücü bitki ve 34 bin metrekarelik alanın değişik yerlerinde farklı türlerde bin 383 ağaç dikilecek.

Çocuklar için alanlar oluşturulacak

Yetişkinler için spor aletleri ve yürüyüş parkurlarının yer alacağı Temapark’ta çocuklar için ise bin 214 metrekarelik alana 3 macera adası inşa edilecek. Çocukların oyun oynarken herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları için oyun alanlarının zemini EPDM kauçuktan döşenecek.

Müzik eşliğinde ışıklı su oyunları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,ilkini Kent Meydanı’nda yaptığı ve vatandaşların büyük beğenisini kazandığı müzik eşliğinde ışıklı su oyunlarının bir benzerini Temapark’ta inşa edecek. Toplam 560 metrekare olacak olan müzik eşliğinde ışıklı su havuzunun en geniş alanı 13 metre en dar alanı ise 6 metreden oluşacak. Ayrıca havuz etrafına vatandaşların müzik eşliğinde su oyunlarını izleyebilecekleri seyir alanları inşa edilecek.

Yeşil alanda okuma keyfi

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Temapark’ta her kesimin faydalanacağı toplam 301 metrekareden oluşan kitap cafe yapacak. Vatandaşlar park içinde oluşturulan kitap cafede kitap okumanın keyfini çıkaracak.