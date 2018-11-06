Terör bitti, yatırımcılar sıraya girdi

Diyarbakır'da terör olaylarının sona ermesinin ardından yatırımcı yönünü kente çevirdi. Çoğunluğunu İstanbul'daki firmaların oluşturduğu 49 firmaya Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi gerçekleştirildi. 10 bine yakın kişinin istihdam edilmesinin beklendiği bölge yatırımcının iştahını kabarttı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, oda ve borsa başkanları ve iş insanları ile bir araya gelerek, kentin son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diyarbakır ile tüm ülkede sağlanan huzur ve güven ortamında temel önceliklerinin ekonomik ve sosyal kalkınma ile gelişme olduğunu belirten Vali Güzeloğlu, bu noktada geçmiş yıllarda terör örgütünün ihaneti ve engellemeleri sonucu ertelenen bütün ekonomik anlamdaki gelişme ve yatırımları kente kazandırmak istediklerini kaydetti. Vali Güzeloğlu, yapılan çalışmaların ardından yakın bir gelecekte Diyarbakır'ın tarım anlamında, tüm dünyaya üreten ve ürettiğini ürüne dönüştüren çok önemli bir stratejik merkez haline geleceğini ifade etti.

Tekstil OSB ile 7 bin 922 kişiye istihdam sağlanacak

Toplam 105 parselden oluşan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün itibari ile ilk başvuru değerlendirmesi sonrasında yönetim kurulu tarafından 49 firmaya tahsislerin yapıldığına dikkat çeken Vali Güzeloğlu, birilerinin kriz tellallığı yaptığı dönemde Diyarbakır'ın gücüne ve potansiyeline güvenerek çıktıkları çağrıda çok yüksek bir başvuru ile karşılaşmalarının Diyarbakır'ın gücünü ve kente olan güveni ortaya koyduğunu vurguladı. Güzeloğlu, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin açılması ile birlikte 7 bin 922 kişilik bir net istihdam oluşturulacağını bildirdi.

Diyarbakır'da ‘Lojistik Köy' kurulması için çalışmalara başlandı

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da ağırladıkları Eximbank Genel Müdürü ve ekibinin kentteki değerlendirmeleri sonucunda merkezde Eximbank irtibat ofisi açılacağı müjdesi verdiğini hatırlatan Vali Güzeloğlu, bununla birlikte Lojistik Köy'ü hayata geçireceklerini belirtti. Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır'da hayata geçireceğimiz Lojistik Köy sadece Diyarbakır değil, tüm bölgenin ve Ortadoğu ile ticaretin ürünlerin ve hammaddelerin depo edileceği, her türlü ihracata konulu malın depolama ve taşımasının kolayca yapılabileceği, hizmet kalitesinin artacağı ve maliyetlerin düşürüleceği bir bölge olacaktır. Genişlemeye müsait 229 hektar büyüklüğündeki bir alan buna tahsis edilmiştir. Neden önemli, net ve hazır firmalar, en az 3 bin kişilik ilave istihdamı sağlayacak arıtma tesisini bekliyorlar. İnşallah hayırlı haberi en kısa sürede paylaşırız” dedi.

Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 63 arttı

329 hektar büyüklüğünde ikinci Organize Sanayi Bölgesi'nin yer seçiminin kesinleştiğini anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

“Burası 216 sanayi parselini şimdilik hizmet edecek. Minimum 10 bin kişilik, yatırım türüne göre değişmekle birlikte istihdam sağlayacak bir alt yapı. Havalimanının ilk 9 aylık yolcu sayısı şu an itibari ile bir milyon 600 bine ulaşmış durumda. 2018 yılının ocak-eylül ayında toplam turist sayımız yerli ve yabancı olmak üzere 301 bin 957. 2018'in ilk 9 ayında bir önceki yılına göre toplam turist sayısında yüzde 63 oranda bir artış meydana gelmiştir.”