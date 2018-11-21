Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından polis ve güvenlik korucuları ile müşterek olarak Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 mağara ile 1 sığınak tespit edilerek içindeki malzemelerle birlikte imha edilirken, bölgede yapılan çalışmalarda 276 kilo 50 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 18 Kasım 2018 Pazar günü saat 20.00'dan itibaren Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-10 Özel Birlik Operasyonunun, 20 Kasım 2018 Salı günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; BTÖ mensuplarınca kullanılan, 3 adet mağara ve 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak ve mağara içerisinde; 4 adet battaniye, 1 adet hasır, 2 adet 5x5 metre ebatlarında sera naylonu, 1 adet boş jelikan, 7 metre branda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 276,050 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; görevli personel tarafından, 473 şahıs ve 170 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 10 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmış, haklarında 15 bin 550 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.