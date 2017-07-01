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01 Temmuz 2017 10:54

Teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden AK Parti’li Mercan’ın cenazesi defnedildi

Gece yarısı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır’ın Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan’ın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden AK Parti’li Mercan’ın cenazesi defnedildi

01 Temmuz 2017 10:54


AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, dün gece yarısı evinin önündeyken teröristlerin silahlı saldırısına uğramış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Mercan’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Lice ilçesine getirilen Mercan’ın cenazesi, Samparos mezarlığında defnedildi.


Mercan’ın cenazesini ardından yakınları sinir krizleri geçirirken, terör örgütüne lanet yağdırıldı.


İlçede, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.




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