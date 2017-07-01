AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, dün gece yarısı evinin önündeyken teröristlerin silahlı saldırısına uğramış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Mercan’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Lice ilçesine getirilen Mercan’ın cenazesi, Samparos mezarlığında defnedildi.

Mercan’ın cenazesini ardından yakınları sinir krizleri geçirirken, terör örgütüne lanet yağdırıldı.

İlçede, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.