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Teröristlerin şehit ettiği AK Partili Aktert için mevlit

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen eski AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert için mevlit verildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen eski AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert için mevlit verildi.


Dicle'de 10 Ekim 2016'da, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan eski AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert için mevlit verildi. Yeşilsırt Mahallesi'nde verilen mevlide, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Kaymakamı Alparslan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Vali Güzeloğlu ile beraberindekiler, taziye evinde gerçekleştirilen mevlit öncesinde Aktert'in kabrini ziyaret ederek, şehidin ruhuna dua etti. Kabir ziyaretinden sonra şehidin mevlidi için taziye evine geçildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit, verilen yemeğinin ardından sona erdi.

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