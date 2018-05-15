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15 Mayıs 2018 12:30

Teröristlerin tahrip ettiği 8 tarihi camide Ramazan ayında ibadet yapılmayacak

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, teröristlerin tahrip ettiği 8’i tarihi toplam 9 camide, restorasyon çalışmaları devam ettiği için bu Ramazan ayında da ibadet yapılamayacak.

Teröristlerin tahrip ettiği 8 tarihi camide Ramazan ayında ibadet yapılmayacak

15 Mayıs 2018 12:30

İlçedeki 16’sı tarihi olmak üzere 33 cami ise tamamlanan çalışmaların ardından Ramazan ayına hazır hale getirildi.


Sur ilçesinde 2015’in son dönemlerinde başlayıp 2016’nın mayıs ayında sonlanan çatışmalı dönemde, terör örgütü mensuplarınca yakılıp yıkılan ibadethanelerin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başta, teröristler tarafından yakılıp talan edilen Kurşunlu Camii olmak üzere ilçedeki 8 tarihi camide çalışmaların devam etmesi nedeniyle bu Ramazan ayında da ibadet yapılamayacak. Bunun yanında Sur’da 16’sı tarihi olmak üzere 33 camide ise son hazırlıklar son aşamaya geldi. Çalışmaların ardından camiler bugün kılınacak olan ilk teravih namazına hazır hale getirilecek.



5. Harem-i Şerif’ten 2. Harem-i Şerif’e selam


Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyanet-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ömer Evsen, Diyarbakır Suriçi’nde 24’ü tarihi olmak üzere 42 caminin olduğunu söyledi. Evsen, "Bu camilerden 9’u hala bakım ve onarımı devam eden camilerimiz. Bu bölgedeki hendek ve barikat siyasetinden kaynaklı, çatışmalı dönemde ciddi manada zarar gören içlerinde çok önemli camilerimizden olan Kurşunlu Camisi, hala bakım ve onarım içerisinde olduğu için kapalı durumda. Bunun dışındaki 16’sı tarihi olmak üzere 33 camimiz ibadete ve hizmete açık durumda. Bu camilerimizde hiçbir şekilde ibadet aksamadan ibadetlerimiz devam edecek. Bunların iki tanesinde de bizim çok önem verdiğimiz hatimle namaz kılma geleneği uygulanacak. Tabi Ramazan ayına iki gün kala İsrail’in uyguladığı şiddet ve bunun olmasına neden olan Amerika’nın uygulamış olduğu olaylardan dolayı buruk da olsa Ramazan ayına giriyoruz. Biz 5. Harem’in kenti olan Diyarbakır’dan 2. Harem’in kenti olan Kudüs’e buradan selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.


Vatandaşlar da Ramazan ayının tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak İslam coğrafyasında akan kanın durmasını istedi.




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