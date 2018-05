Ziya Sözen, asker ve polis ile beraber gerek sınır içinde ve gerekse sınır dışında Afrin’de, Kuzey Irak’ta kendilerine verilen her türlü görevi eksiksiz yerine getiren güvenlik korucularının bugün itibari ile bin 590 TL gibi asgari ücretin altında bir miktarda maaş aldıklarını dile getirdi. Aldıkları bu maaşlarla ortalama 8 nüfusa bakan güvenlik korucularının ailelerini geçindiremediklerini, temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve çocuklarını okutamadıklarını kaydetti. Sözen, "Güvenlik korucularımız bir taraftan terörle ve teröristle mücadele ederken, diğer taraftan olumsuz ekonomik şartlarla ve zor hayat şartları ile mücadele etmeye çalışmaktadırlar. Vatan, bayrak ve mukaddes değerler uğruna gözünü kırpmadan ölmeyi göze alan güvenlik korucularımızın geçim derdine düşmeleri 21. yüzyıl Türkiyesi’ne yakışmamaktadır. Uzun süredir konfederasyon, federasyon ve dernekler olarak korucularımızın maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılması beklentisi içerisindeydik. Bu beklentimizin seçim öncesi karşılanması, duyurulması güvenlik korucuları camiamıza bir moral motivasyon sağlamasını beklemekteydik. Bugün Ak Parti Erzurum mitinginde Cumhurbaşkanımız tarafından güvenlik korucularımızın maaşlarına 135 TL zam yapılacağı açıklaması yapıldı. Bu açıklama bin 590 TL gibi bir çok düşük maaş alan güvenlik korucularımızın beklentisinin karşılanmasının çok uzağında kalmış, güvenlik korucularımız arasında memnuniyete neden olmamıştır. Geçen haftalarda beraber görev yaptığımız Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın maaşlarında 400 TL iyileştirme yapılırken bizim maaşlarımıza 135 TL zam yapılması bizleri üzmüştür. Her zaman ve her ortamda devletinin milletinin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olan güvenlik korucularımız bu maaşı hak etmemekte ve bu maaşla ailelerini geçindirme imkanları bulunmamaktadır. Biz güvenlik korucuları camiası olarak cumhurbaşkanımızdan bu yapılan maaş zammının tekrar gözden geçirmelerini ve güvenlik korucularımızın maaşlarının en düşük devlet memuru maaşına endekslenmesini kendilerinden özellikle rica ediyoruz. Bugüne kadar güvenlik korucularımızın özlük haklarında bir çok iyileştirme yapan Ak Parti hükümetinin ve cumhurbaşkanımızın bu iyileştirmeyi de yaparak biz güvenlik korucuları camiasını sevindireceğine olan inancımız tamdır. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki şimdiye kadar güvenlik korucularımıza ne yapmışsa yine Ak Parti hükümeti ve cumhurbaşkanımız yapmıştır. Seçim sloganlarında olduğu gibi “Yaparsa yine AK parti yapar" anlayışı içerisinde maaşlarımızın ve diğer özlük haklarımızın Ak Parti hükümeti tarafından ve cumhurbaşkanımız tarafından iyileştirmesini bekliyoruz. Bizim cumhurbaşkanımızdan beklentimiz maaşlarımızın ve operasyon tazminatlarımızın iyileştirilmesi, geçen yıl güvenlik korucularına verilen sigortadaki eksikliklerin giderilmesi, gönüllü korucularımıza silah ruhsatı ve kadro verilmesi, gönüllü korucularımızın da tıpkı çalışan korucular gibi 55 yaşına geldiklerinde emeklilik hakkının verilmesi, emekli korucularımıza maaş iyileştirmesi yapılması, üniversitede okuyan korucu çocuklarının öğrenim kredileri borçlarına af getirilmesi, öğrenim kredisi yerine kendilerine her yıl başbakanlık bursu verilmesi bizim öncelik arz eden acil taleplerimizdir. Şimdiye kadar camiamızla ilgili yaptıkları iyileştirmeler düzenlemeler için başta cumhurbaşkanımız başbakanımız hükümetimiz ve diğer devlet büyüklerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.