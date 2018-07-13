Terörün yıktığı Sur’a 1 milyar 258 milyonluk yatırım

Şu ana kadar 1 milyar 258 milyon liranın harcandığı ilçe, çalışmaların ardından açık hava müzesi haline gelecek.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK mensupları, 7 Aralık 2015’te 500 yıllık tarihi Kurşunlu Camisi’ni ateşe vermiş, yangın zor şartlar altına söndürülmüş ve cami kullanılamaz hale gelmişti. Yaklaşık 4 buçuk ay süren sokağa çıkma yasağı 17 Mart 2016’da kaldırılmış, bu tarihten itibaren de ilçede bulunan tarihi eserlerin durumu ile ilgili çalışma başlatılmıştı. İlçede bulunan ve tarihi öneme sahip 11 eserin tahrip olduğunu tespit eden görevliler, yasakların kaldırılmasının ardından fizibilite çalışması başlatmıştı. Hızla yapılan projelerin ardından eserlerin restorasyon çalışmalarına haziran ayında başlanmış ve ilçe şantiye alanına dönmüştü. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından ilçedeki 8 eserin restorasyon çalışmasının tamamlandığı öğrenildi. 6 eser için çalışmalar devam ederken şu ana kadar 1 milyar 258 milyonluk yatırımın gerçekleştiği bildirildi.

“Terör örgütü Sur ilçesinde çok büyük tahribat oluşturdu”

Yapılan çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, yaklaşık iki buçuk yıl önce terör örgütünün Diyarbakır’da çok büyük tahribat yaşattığını söyledi. Devletin terörü bitirdikten sonra hızlı bir şekilde, tarihi eserleri, eski değerleri tekrar kazandırma noktasında ciddi bir çalışma başlattığını kaydeden Çiftçi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sur Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmalarıyla Sur’un hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmaya çalışıldığını ifade etti. Çiftçi, “Çok büyük tahribat oluşturuldu terör örgütü tarafından Sur ilçesinde. Bu tahribat sadece maddi değerler değil, manevi değerler ve dini değerleri üzerinde de büyük bir tahribata neden oldular. Kurşunlu Camisi buranın sembol yapılarından biri ancak çatışmalar sırasında terör örgütü mensupları burayı bir mevzi olarak kullanmış ve caminin içindeki ve caminin kendisinin kutsalına saygı göstermeksizin yakılıp yıkılmış. Burası adeta tamamen yok edilmeye niyet edilmiş bir şekildeydi. Aslında bu örgütün İslami değerlere ne kadar uzak olduğunu, ne kadar saygısız olduğunun göstergesidir” dedi.

8 eser bitti, 6 eser bitme aşamasında

2016’nın 6. ayında restorasyon çalışmalarının başladığına dikkat çeken Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnşallah bu yılın sonunda camimiz tamamıyla yeniden kazandırmış olacağız. 2019 yılının başında da ibadete açılması planlanıyor. Terör örgütünün çatışma kültüründen kaynaklanan o süreç içerisinde tahrip olan, zarar gören kıymetli eserler var. Devletimiz hızlı bir şekilde bu eserlerin restorasyonuna başladı. Şu anda 8 büyük eserin restorasyon işlemi bitti. İçinde bulunduğumuz Kurşunlu Cami dahil 6 eserin de restorasyonu devam ediyor. Bunların içerisinde 2 kilise var, camilerimiz var, hanlar var. Bu çalışmaların da yıl sonuna doğru önemli bir kısmı tamamlanacağını hedefliyoruz.

Yeni evler surların boyunu geçmeyecek

Sur için planlanan süreç tamamlandığında ilçe eskiden daha ileri bir öneme sahip olacağını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

“Sur inşallah bu süreç tamamlandığında, eskiden olduğu gibi hatta daha ileri bir şekilde tarihi korunmuş, değerleri korunmuş ve kat yüksekliği sur yüksekliğini geçmeyecek şekilde yeniden inşa ve ihya ediliyor. Tamamlandığında bu değerlerimizin Anadolu’nun ilk İslam kapısı olan bu kadim şehrin tekrar, kültürel tarihi ve dini değerleriyle barışın simgesi olarak canlandırılması hedefleniyor. Sur’un yeniden inşası ve ihyası ile bugüne kadar yapılan harcama yaklaşık 1 milyar 258 milyonluk bir harcama yapıldı, harcamalar devam ediyor. Tahmini olarak burada bin 500 konut yapılacak ve hizmete girecek.”