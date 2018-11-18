TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - İnegölspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler sahasında İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Gürel Uzuner, Uğur Erdoğan, Vedat Hoşnam
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, Ömer Karancı (Dk. 84 Barış Ataş ?), Yiğitcan Gölboyu, Volkan Geyik, Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar, Hasan Küçcük, Oğuz Çetinkaya, Nezir Özer, Ercan Çapar, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 66 Emre Tekin Pınar)
İnegölspor: Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Okan Deniz, Taner Yalçın, Osman Torun (Dk. 74 Ozan Pekdemir), Serhat Mermer, Emirhan Aydoğan (Dk. 63 Burhan Vatansever), Volkan Altınsoy, Orhan Evci, Yasin Görkem Arslan, Ahmet Hakan Şahin (Dk. 84 Bilal Özdemir ?)
Gol: Volkan Altınsoy (Dk. 45) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Yasin Görkem Arslan (İnegölspor)