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TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Niğde Anadolu Futbol Kulübüne sahasında 1-0 mağlup oldu.


Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan 33. dakikasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Enis'in ortasında Musa Caner gelişine nefis vurarak topu ağlara yolladı: 0-1


Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Müsabakanın ikinci yarısında her eki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince karşılaşma Niğde Anadolu Futbol Kulübünün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçın karnesi


Yer: S.S Tesisleri


Hakemler: Bilal Köseoğlu, İlker Aytan, Hüseyin Kıvanç


Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, İlyas Akan, Yiğitcan Gölboyu, Oğuz Çetinkaya, Volkan Geyik, Mansur Çalar, Barış Ataş, Umut Koçin, Mehmet Sıddık İstemi, Nezir Özer (Dk. 75 Emre Tekin), Muhammet Yılmaz


Niğde Anadolu Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Yusuf Yalçın Arslan, Enis Durak, İsmail Güven, Süleyman Güneş (Dk. 76 Fatih Aktay), Kahraman Demirtaş, Olcay Turhan (Dk. 75 İbrahim Ferdi), Musa Caner Aktaş, Gökcan Gelmen, Mert Çakar (Dk. 88 Selçuk Öztürk ?), Rda Hilmi Şengül


Sarı kartlar: Muhammet Yılmaz, Yiğitcan Gölboyu (Amed Sportif Faaliyetler), İsmail Güven, Kahraman Demirtaş, Kadem Demirtaş (Niğde Anadolu FK)


Gol: Musa Caner Aktaş (Dk. 33) (Niğde Anadolu FK)

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