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TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Gümüşhanespor: 4

TFF 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Gümüşhanespor'a sahasında 4-1'lik farklı sonuçla mağlup oldu.


Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada sol kanattan organize gelişen atakta Azad'ın ortasında Hüseyin arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 0-1


Gümüşhanespor, 28.dakikada 2-0 öne geçti. Hüseyin'in sağ çaprazdan yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top direkten ağlarla buluştu: 0-2


Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Amed Sportif Faaliyetlerin teknik heyeti, hücumda yetersiz kalınca, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başladı.


Amed Sportif Faaliyetler, 49. dakikada farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada Yiğitcan topu kafayla ağlara yolladı: 1-2


Gümüşhanespor 70. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. Faruk'un soldan yaptığı ortada Hüseyin topu altı pasın içine indirdi. Musa Sinan Yılmaz topu ağlara yolladı: 1-3


89. dakikada skor 4-1 oldu. Sağdan ceza alanına giren Hüseyin'in ortasında Musa Nizam topu kafayla ağlara yolladı:1-4



Maçın karnesi


Yer: S.S Tesisleri


Hakemler: Özer Özden, Muhammet Ali Doğan, Mert Bulut


Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, İlyas Akan, Volkan Geyik, Yiğitcan Gölboyu, Oğuz Çetinkaya, Hasan Küçcük, Mansur Çalar, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 64 Gökhan Lekesiz), Mehmet Sıddık İstemi, Umut Koçin, Nezir Özer


Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Tufan Kelleci, Azad Kevin Odabaşı, Fırat Arıkan, Mehmet Cansın Çiçek, Faruk Öcal (Dk. 88 Oğuz Özden ?), Murat Kayalı (Dk. 74 Serdar Ümit Deniz), Musa Sinan Yılmazerx, Hüseyin Çolakx, Şahin Aygüneş (Dk. 58 Furkan Mızrak), Kadir Ari


Sarı kartlar: Murat Kayalı, Furkan Mızrak (Gümüşhanespor)


Goller: Yiğitcan Gölboyu (Dk. 49) (Amed Sportif Faaliyetler), Hüseyin Çolak (Dk. 3 ve 28), Musa Sinan Yılmaz (Dk. 70 ve 89) (Gümüşhanespor)

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