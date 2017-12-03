TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Keçiörengücü: 1

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü’nü sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde her iki takım oyuncuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle pankartla sahaya çıktı.

13. dakikada Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Abdurrahman Kuyucu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta gelen topa iyi yükselen Rıdvan Koçak kafayla kaleci Erdi’yi mağlup etti: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler, 25.dakikada beraberliği yakaladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu takip eden Murat Yılmaz sert şutla skoru eşitledi: 1-1

34.dakikada Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Abdullah Topkara’nın vuruşunda Keçiörengücü’nün deneyimli savunma oyuncusu Erdi Dikmen topu elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi. Deniz Naki, penaltıyı gole çevirdi: 2-1

75. dakikada Amed Sportif Faaliyetler’de Mehmet Sıddık İstemi, çift sarı karttan oyundan atıldı. Karşılaşmanın kalan bölümünden başka gol olmayınca müsabakayı kazanan taraf Amed sportif Faaliyetler oldu. Diyarbakır temsilcisi, bu galibiyetle, 8 hafta sonra 3 puanı hanesine yazmış oldu.

Maçın karnesi

Yer: S. S Tesisleri

Hakemler: Ali Karatutlu xx, Osman Kozan xx, Caner Eroğlu xx

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, Murat Yılmaz xxx, Cumhur Yılmaztürk xx, Ercan Çapar xx (Okan Dernek dk. 40 xx), Şahin Şafakoğlu xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Oğuz Çetinkaya xx, Deniz Naki xxx (Yusuf Kerçin dk. 83 ?), Abdullah Topkara xx (Mahsum İnanç dk. 62 x), Mansur Çalar xx, Mazlum Demir xx

Keçiörengücü: Yakup Bugun xx, Tarık Mayhoş xxx, Rıdvan Koçak xxx, Erdi Dikmen xx, Burak Aydın xx, Uğur Utlu xx, Ayhan Gürbüz xx, Okan Baydemir xx, Abdurrahman Kuyucu xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Umut Pusat dk. 75 x), Ahmet Güven xx (Muhammet Yılmaz dk. 67 x)

Goller: Murat Yılmaz (dk. 25), Deniz Naki (dk. 34 penaltı)( Amed Sportif Faaliyetler), Rıdvan Koçak (dk. 13) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Deniz Naki (Amed Sportif Faaliyetler), Ayhan Gürbüz, Okan Baydemir, Uğur Utlu, Burak Aydın (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Mehmet Sıddık İstemi (dk. 75) (Amed Sportif Faaliyetler)