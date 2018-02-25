TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 4 - Eyüpspor: 1

Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor’u sahasında 4-1’lik sonuçla mağlup etti.
Amed Sportif Faaliyetler, 12. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Burak’ın ön direğe gönderdiği topu Timur tek vuruşla kalecinin yanında ağlara yolladı: 1-0
41. dakikada Amedspor skoru 2-0’a getirdi. Kaleci Evren’in sektirdiği topu Timur kafayla ağlara yolladı: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Amed Sportif Faaliyetlerin 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskılı futbolunu sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, önemli ataklar geliştirdi.
51. dakikada Amedspor’un 3. golü geldi. Sol kanattan ceza alanına giren Burak’ın sert şutunda Eyüpspor’lu Vahit’e çarpan top kaleciyi yanıltarak yerden ağlara gitti: 3-0
Gol yağmuru 54. dakikada devam etti. Eyüpspor atağında Amedspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramayınca Doğukan kafayla topu ağlara yolladı: 3-1
70. dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı yine 3’e çıkardı. Sol kanattan ceza alanın giren Cumhur plase vuruşla topu kalecinin sağından filelere gönderdi ve karşılaşma Amed Sportif Faaliyetlerin 4-1’lik farklı galibiyetiyle tamamlandı.
Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Ali Zağlı xx, Ersin Erbay xx, Oğuz Akyüz xx
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, Timur Kosovalı xxxx, Ercan Çapar xxx, Muhammed Burak Taşdemir xxx (Dk. 77 Ferhat Canlı x), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Oğuz Çetinkaya xx, Muhammet Sercan Türkeri xx (Dk. 60 Cumhur Yılmaztürk xxx), İbrahim Sürgülü xx, Mansur Çalar xxx (Dk.88 Mehmet Erkut Şentürk ?), Fatih Kılıçkaya xx, Muhammet Yılmaz xx
Eyüpspor: Evren Özyiğit xx, Gencay Erten xx, Doğukan Bad xx, Erhan Aydın xx, Bilal Gülden xx, Ahmet Devret x (Dk. 24 Mehmet Kodeş x), Dede Çelik xx, İsmail Ayaz xx, Serkan Çalık x (Dk.75 Erkan Yetişmiş x), Vahit Yaşar xx, Yüksel Kayaalp x (Dk. 46 Kıvanç Salihoğlu x)
Sarı kartlar: Oğuz Çetinkaya, Timur Kosovalı, Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Gencay Erten, Yüksel Kayaalp, Bilal Gülden (Eyüpspor)
Goller: Timur Kosovalı (dk. 12 ve 41), Muhammed Burak Taşdemir (dk. 51), Cumhur Yılmaztürk (dk. 70) (Amed Sportif Faaliyetler), Doğukan Bad (dk. 54) (Eyüpspor)