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TFF 3. Lig

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Serik Belediyespor'u sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti.


Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmanın, 45. dakikasında Diyarbekirspor, 1-0 öne geçti. Organize gelişen atakta Aykut pasını Mustafa'ya verdi. Mustafa da topuk pasıyla boştaki Tolga'yı gördü. Tolga yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0


Bu golün ardından hakem Gürcan Kosova, ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı.


Diyarbekirspor, müsabakanın ikinci bölümüne de etkili başlayan taraf oldu. Diyarbekirspor, 59.dakikada skoru 2-0 yaptı. Serik Belediyespor savunması inanılmaz bir hata yaptı. Presle topu kapan Aykut kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden vuruşla topu ağlara yolladı:2-0


82. dakikada Volkan ceza alanı içinde Saffet tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Volkan atışı gole cevirdi: 2-1



Maçın karnesi


Yer: S.S Tesisleri


Hakemler: Gürcan Kosova, Tolga Dede, Mesut Hakalmaz


Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Saffet Gurur Yazar, Emre Tosun, Özgür Kedikli (Dk. 77 Sedat Dursun), Mustafa Aydoğdu, Gökhan Ünver, Umut Dilek, Gökhan Köseoğlu, Fikret Topaloğlu, Aykut Çift (DK. 73 Emre Pehlivan), Tolga Şahin (Dk. 89 İbrahim Has ?)


Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce, Erdal Pekdemir (Dk. 61 Çağlar Özel), Kaan Dorak, Taner Çekiç, Samet Alp, Muhammet Ali Aydın, Ahmet Teker, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Volkan Serim


Sarı kartlar: Özgür Kedikli, Saffet Gurur Yazar (Diyarbekirspor), Volkan Serim, Burçin Yüksel (Serik Belediyespor)


Goller: Tolga Şahin (Dk. 45), Aykut Çift (Dk. 59) (Diyarbekirspor), Volkan Serim (Dk. 82 P.A) (Serik Belediyespor)

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