Ticaret Bakanı Pekcan, Ekonomi Kadın Zirvesi'ne katıldı

Diyarbakır'da düzenlenen ekonomi kadın zirvesine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadınların iş hayatına katılım oranının yeterli olmadığını ve sayıyı artırmanın gerektiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır'da düzenlenen "Ekonomi Kadın Zirvesi" için kente geldi. Bir otelde düzenlenen zirveye Pekcan'ın yanı sıra, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Emin Yılmaz, AK Parti Diyarbakır eski milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve iş insanları katıldı.

Zirvede konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadınların iş hayatına katılım oranı yeterli olmadığını ve sayıyı artırmanın gerektiğini belirterek, “Kadınların iş hayatına katılım oranı, Avrupa'da yüzde 52'lerde dünya ortalamasında ise yüzde 50'lerde, Türkiye'de hala yüzde 34.7 bu da son 5-10 yılda yüzde 54 artışla buraya gelmişiz. Ama bu rakamlar yeterli değil, bunları artırmamız lazım. Bizim orta gelir seviyesinden yüksek seviyeye çıkabilmemiz için teknolojiye yatırım yapmamız, ihracatı artırmamız, KOBİ, esnafa yaymamız lazım ve kadın girişimci sayımızı dünya ortalamasına en azından çıkarmamız lazım. Burada alacağımız çok yol yapacağımız çok şey var. Bu doğrultuda kadınların eğitimine ve girişimine son derece önem veriyoruz. STK'larda burada çok iş düşüyor, STK'larımız yönlendirme, teşvik etme, eğitim, finansal destekleri ve erişim konusunda destek olmalılar. Bugün Türkiye'deki istihdamın yüzde 73.5'ini KOBİ'lerimiz sağlamakta. Kadın iş gücüne katılımı ve girişimci olmasıyla onları daha da ön plana çıkaracağız” dedi.

“E-Ticaret anlamında da kadınları destekliyoruz”

Esnek çalışma koşullarında kadınlara çok büyük fırsatlar olduğunu aktaran Pekcan, “Kadın girişimcilere özellikle E-Ticaret anlamında Bakanlık olarak eğitim veriyoruz. Kadınlarımız teknoloji konusunda da girişimci olmaya davet ediyoruz, biz bunu kadın girişimciler olaraktan denedik gördük. Kadın kooperatifçilerine önem veriyoruz, biz bakanlık olarak 170 kadın kooperatifi kuruluşuna destek olduk. Kadın kooperatifinin kurulmasına da son derece kolaylık var, kooperatif kurmak isteyen kadınlarımız Ticaret İl Müdürlüklerimizi ziyaret etsinler, orada onlara her türlü kolaylık sağlanacaktır. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı olmak üzere üç bakanlık olarak kadınlarımızın kooperatifçiliğini, girişimciliğini ve ihracatçı olmalarını destekleyeceğiz. Bakanlığımızda Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünde bir çalışma masası kurduk. Bu çalışma masası her türlü eğitim programı verecek” diye konuştu.