Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Diyarbakır'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır'dan yapılan ihracat rakamlarını kente yakıştırmadığını belirterek, “Diyarbakır'ın ihracat rakamını Diyarbakır'a yakıştıramadım. Bunu birkaç kat arttırmamız lazım, hedefimiz bu olsun” dedi.

Diyarbakır'da düzenlenecek olan ekonomi ve kadın zirvesi toplantısına katılmak üzere kente gelen Bakan Pekcan, valiliği ziyaret etti. Burada şeref defterini imzaladıktan sonra bir konuşma yapan Bakan Pekcan, Diyarbakır'da olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yeni dönemde Diyarbakır'ın turizm anlamında daha katılımcı olmasını daha fazla ön planda tutulmasını, daha görünür olmasını istediklerini belirten Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

“Bugün ihracat rakamlarına bakınca Diyarbakır'ın, bunu Diyarbakır'a ben yakıştıramadım, bu nedenle rakamları açıklamayacağım. Bunları birkaç katına çıkarmamız lazım, öyle bir iki katına değil, hedefimiz olmalı. Biz Bakanlık olarak Diyarbakır'daki ihracatçımızın, esnafımızın, ticaret erbabımızın her anlamda tabi ki kadın girişimcilerimizin de hele teknoloji projelerine yatırım yapanlar varsa bütün desteklerimizle yanlarında olacağız. Bugün burada olduğum için çok memnunum.”

“Önceliğimiz ekonomik ve sosyal kalkınma”

Daha sonra konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın tarihten gelen derinliği ile birikimi, medeniyetlere ev sahipliği yapan ve medeniyet değerlerini yeşerten geçmişiyle İslam ve imana olan kimliği ile ve her yönüyle bölgenin belirleyici merkez potansiyeli ile çok önemli bir geleceğe doğru kararlılıkla yol aldığını söyledi. Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

“Bu konuda bizler Diyarbakır'da her anlamda hizmet etmek, beklentilerini karşılamak, insan merkezli yönetim anlayışını hayata geçirmek çabası içindeyiz. İnanıyorum ki gelecek her gün Diyarbakır'a güzellikler sağlayacak. Sağlanan huzur ve güven ortamında Bakanım, önceliğimiz ekonomik ve sosyal kalkınma. İstihdam ve ekonomik yatırım temelli bir planlama anlayışı içerisinde Diyarbakır'ın iş gücü ve serbest ekonomi sistemi içerisinde gelişmesini en iyiye taşınması gayreti içerisindeyiz. Bu buluşmamızın ve gelişinizin buna çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Konuşmaların ardından Bakan Pekcan, Diyarbakır'daki iş insanları ile toplantı gerçekleştirdi.