Tiriod okulu programı başladı

Program kapsamında Türkiye’de alanında ünlü doktorların meslektaşlarına bilgiler aktaracağı konferans sonunca telekonferans yöntemiyle tiroid ameliyatı gerçekleştirilecek.

Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen programa Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yusuf Yağmur, Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Uludağ, Diyarbakır Kamu hastaneleri Birliği Başkanı Genel Sekreteri Şükrü Budak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatih Tunca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özer Makay, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sadullah Ergin ve çok sayıda uzman ile asistan doktor katıldı.

“Tiroid kanseri artmakta”

Program öncesi açıklamalarda bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yusuf Yağmur, tiroid hastalıklarının toplumda çok sık görüldüğü ve bu kapsamda yeni metotları tartışıp hastalara faydalı olmak istediklerini söyledi. Yağmur, “Tiroid hastalıkları toplumda çok yaygın görülen bir sorun. Gerek kadınların gerekse erkek hastaların büyük bir kısmını ilgilendiren bir sorun. Genel cerrah uzmanlarının da yoğun ilgilendiği bir alan. Tiroid hastalıkları özelli tiroid kanseri insidansı artmakta. Kontrolü, tedavisi kolay olan bir kanser türü. Başta tiroid hastalıklarından modüller ve kansere yaklaşımı ön plana alarak bölgemize endokrin cerrahisinin değerli hocalarını getirerek, bölgemizdeki başta genel cerrahların katılımını sağlayarak tiroid hastalıklarına yaklaşımı, tiroid hastalıklarının cerrahisini bekleyen tehlikeleri beraber tartışıp, yeni tedavi metotlarını ortaya koymak için hastanemize böyle bir etkinlik düzenlemeyi planladık. Endokrin Cerrahisi Derneği bizi kırmadı, bölgemize geldiler. Son zamanlarda Diyarbakır’da çok güzel gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler kapsamında böyle değerli hocaların buraya kadar gelip bizi onurlandırması bizi çok mutlu etti. Bilimsel etkinliklerin burada artmasını istiyoruz. Hem bölgemiz hem de Diyarbakır için önemli bir etkinlik. Yeni tedavi metotlarını tartışmak, hastalarımıza daha faydalı olmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye’de söz sahibi hocaların bizi kırmayıp Diyarbakır’a gelmesi, yeni pırıl pırıl bir eğitim ve araştırma hastanesinde bizlere bilgilerini aktarması bizi çok mutlu etmiştir. Şahsım ve hastanem adına onlara teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Klasik bilgiler artık olmuyor”

Tıp alanında eğitimin süreklilik gösterdiğine dikkat çeken Yağmur, “Tıpta eğitim süreklilik gösteriyor. Cerrahi çok önemli, cerrahide de eğitim süreklilik gösteriyor. Teknikler sürekli artmakta, bilgilerimizi sürekli güncellememiz gerekiyor. Klasik bilgiler artık olmuyor. Dolayısıyla genç cerrahları, asistan ve uzmanları sürekli eğitmek, kendimize de eğitmek, bu arada yeni metotları konuşmak, bilgilerimizi güncellemek. Amaç en iyi tekniği, en iyi ameliyatı hastalarımıza uygulamak. Tiroid tedavisi de çok sık yapılan, genel cerrahların çok sık yaptığı bir alandır. Dolayısıyla bu bilgiler daracığında dünya ne yapıyor, biz ne yapıyoruz bunları yeni veriler ışığında tartışmak için toplantıyı planladık” diye konuştu.

“Her yerde olmaya hazırız”

Dernek olarak klasikleşen bir etkinliklerini Diyarbakır’da da gerçekleştirme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Uludağ ise, meslektaşlarının güncel bilgilere ulaşması için büyük kentler dışındaki şehirlerde bu tür toplantıları gerçekleştirdiklerini belirtti. Uludağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim derneğimizin geleneksel toplantılarından olan tiroid okulu eğitim programı için Diyarbakır’da bulunuyoruz. Çok güzel bir şehir. Bizi bu şehre davet ettikleri için buradaki eğitici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu Diyarbakır’da yaptığımız ilk toplantı. Endokrin Cerrahisi Derneği yerinde eğitim adı altında bir tür uzmanlık sonrası eğitim yani uzman olarak çalışan arkadaşlarımızın güncel bilgiye ulaşmaları, pratik bilgiye ulaşmaları adına özellikle büyük kentler dışında bizle böyle toplantıları talep eden bütün şehirlerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Diyarbakır’dan bize teklif geldiğinde memnuniyetle kabul ettik. Tabi ki ilgiye göre tekrar bizi davet ederlerse biz yerinde eğitim için Diyarbakır’da her yerde de olmaya hazırız”. Alanında uzman hocaların sunumlarını gerçekleştirdikleri program devam ediyor.