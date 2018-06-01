Tiyatro Festivali atölyelerinden 148 kişi faydalandı

Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında açılan oyunculuk, dans ile Karagöz ve Hacivat Tasvir Atölyeleri’nden 148 kişi faydalandı.

Bu yıl çocuk ve sise öğrencilerine yönelik tiyatro şenlikleri düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın, “Tiyatro Doğudan Yükseliyor” sloganıyla ilkini düzenlediği 1.Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında uzman eğitmenler tarafından açılan oyunculuk, dans ve Karagöz-Hacivat Gölge Tasvirleri Atölyeleri’nden toplam 148 kişi faydalandı. Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen atölyelerde öğrenciler 3 gün 2’şer saatten olmak üzere toplam 6 saat eğitim aldı. Oyunculuk Atölyesi’nde öğrenciler, tiyatro sanatı ile ilgili aldıkları teorik bilgileri uygulama şansı da yakaladı. Öğrencilere, temel oyunculuk, diyafram, diksiyon, kondisyon, rol çözümleme, algı ve dikkat üzerine eğitim verildi.

Karagöz ve Hacivat Tasvirleri Atölyesi’ne yoğun ilgi

Perdeye yansıtılan gölge oyunları kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla açılan Karagöz ve Hacivat Tasvirleri Atölyesi de yoğun ilgi gördü. Toplam 60 öğrencinin yararlandığı atölyede uzman eğitmen, teori bölümünde Karagöz ile Hacivat’ın yaşamlarıyla ilgili biyografileri, günümüze nasıl aktarıldığı ve gölge perdesine nasıl yansıtıldıkları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler, uygulama aşamasında asetat kağıt üzerine kuklaların oluşturulmasını ve kağıtlara takılan çubukların kullanımını öğrendi.