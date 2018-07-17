Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın girişimciliğini geliştirmek üzere, 5 ana başlıkta faaliyetler gerçekleştirildiğini belirterek, "Nüfusun yarısını oluşturan kadınların, ekonomide erkeklerle eşit düzeye çıkması için daha çok çalışmalı, başarmalıyız’’ dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl’ında katıldığı tebrik ziyaretinde kadın girişimciler ile Hisarcıklıoğlu çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, kadın girişimcilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, "Genel Kurulumuzu tamamladık. Şimdi vakit Türk özel sektörü için hep birlikte, hem içeride hem de dışarıda, canla başla çalışma vaktidir” diye konuştu.

"Atılan tohum tuttu"

Türkiye’de kadın girişimci sayısını arttırmak ve mevcut kadın girişimcileri desteklemek için çalışan, en kapsayıcı ve etkili yapının, TOBB Kadın Girişimci Kurulu olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “2007’de biz bir tohum attık. 81 ilde 7 bin kadın girişimciyi organize ettik. Bu tohum artık tutmuştur. İçimizden çıkan birisi bugün Türkiye’nin ticaretini yönlendirmek üzere Bakanlık koltuğuna oturmuştur. Bu gurur hepimizin” ifadesini kullandı. Kadın girişimciliğini geliştirmek üzere, 5 ana başlıkta faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Birincisi network. Zira iyi bir network iş hayatında başarının anahtarlarından biridir. İkincisi yetkinlik. Kadınların becerilerini geliştirmek için birçok başarılı faaliyet gerçekleştirdiniz. Üçüncüsü finansman. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalıştınız. Dördüncüsü kadın girişimci dostu politikalar için lobi yaptınız. Sizler illerinizde valilikleri ve belediyeleri harekete geçirdiniz. Yereldeki kamu kurumlarıyla ortak birçok proje gerçekleştirdiniz. Beşincisi, kadın girişimci rol modellerin görünürlüğünü arttırdık. Genç kadınları girişimci olmaya özendirmek için Türkiye’nin kadın gücü buluşmalarını gerçekleştirdik. 2007 yılında Türkiye’deki tüm işverenler içinde kadınların oranı yüzde 4,5 idi. 2017’de bu oran yüzde 10’a yaklaştı. İşte bu başarı sizindir, sizin eserinizdir. TOBB camiasının seçilmiş lider kadrolarında da, kadınların sayısında önemli artışlar elde ettiniz. Ama yetmez. Bununla yetinemeyiz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların, ekonomide erkeklerle eşit düzeye çıkması için daha çok çalışmalı, başarmalıyız. Sizlerin gayretleriyle; kadınların toplumsal hayattaki konumu daha da güçlenecek, kadın girişimciler çok daha fazla kaynağa erişecek, kamu kadın girişimciliğini geliştirmek için çok daha etkin politikaları hayata geçirecek” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’a yeni projeler

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ise Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte kentte yeni projeleri hayata geçireceklerini belirterek, kente kadınlara ve gençlere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sürekliliği olan projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Akyıl, "Bu projelerimizde sorunlara çözüm odaklı yaklaşılmakta ve süreklilik arz edilmektedir. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımıza, oda ve borsamıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.