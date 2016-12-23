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23 Aralık 2016 10:23

TOBB’den birlik mesajı

TOBB’den birlik mesajı

23 Aralık 2016 10:23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği ve katılımıyla "Güneydoğu Anadolu Bölgesi" toplantısı düzenlendi. Toplantıda bölgede bulunan oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri bir araya gelerek, birlik mesajı verdi.
TOBB İkiz Kuleleri’nde gerçekleştirilen toplantıya Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTB Genel Sekreteri Kamuran Karadağ ve DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere katıldı. Toplantıda oda ve borsaların gündemindeki konular istişare edilirken, faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verirken, huzurun önemine işaret etti. Hisarcıklıoğlu, zor günlerden geçerken birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, TOBB’un oda ve borsaların üyeleri için çok önemli hizmetler yaptığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, bu hizmetlerin mutlaka üyelere ve kamuoyuna anlatılması gerektiğini söyledi.
Soru ve cevap şeklinde 6 saat süren bölge toplantısında DTB Başkanı Engin Yeşil ile DTSO Başkanı Ahmet Sayar, bölgede yaşanan gelişmeler ile ilgili Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdi. TOBB’nin üyelere yönelik hayata geçirdiği TOBB NEFES Kredisi hakkında düşüncelerini dile getiren başkanlar, sıfır faizli KOSGEB kredilerinden Diyarbakır’ın daha fazla faydalanmasını isteyerek, Hisarcıklıoğlu’na bölgeye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.
Toplantıda daha sonra başvuruları başlayan KOBİ Nefes Kredisi hakkında bilgi verilirken, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun tedbir paketindeki konular istişare edildi. Ayrıca TOBB Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket Kuruluşlarında Tek Durak Ofis Projesi, Mesleki Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne (MEYBEM) ilişkin sunumlar yapıldı.



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