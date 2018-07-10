Toplu sünnet çocukların psikolojisini bozuyor

Dr. Zülfü Sertkaya, toplu sünnetlerde operasyon geçiren çocukların, sonraki yaşamlarında travmaya neden olabileceğini söyledi.

Memorial Dicle ve Diyarbakır Hastanelerinde görevli Dr. Zülfü Sertkaya, erkek çocuklarındaki sünnet operasyonu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sünnetin dünya üzerinde en sık uygulanan cerrahi işlem olduğunu belirten Op. Dr. Zülfü Sertkaya, sünnete kültürel veya geleneksel açıdan yaklaşmanın doğru olmayacağını kaydetti. Sünnetin bir sağlık problemi olmaksızın, sağlık çatısı altında yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sertkaya, sünnetin ne zaman yapılacağı konusunun da önemli olduğunu ifade etti. Sünnettin ilk 28 günde yapılmasının çocuklar için önemli olacağına vurgu yapan Op. Dr. Sertkaya, Amerika’nın bazı eyaletlerinde bu oranın 80’lere ulaştığını, Türkiye’de ise yüzde 30 civarında kaldığını dile getirdi. Op. Dr. Sertkaya, “İlk 28 günde yapılan sünnetlerin bazı faydaları vardır. Bu dönemde çocukların hareketsiz olmaları ve altlarının bezli olmaları ayrıca anestezi gerektirmemesi, sadece sünnet bölgesine yapılan lokal anestezi ile çocuklara rahat bir şekilde acısız sünnet yapılması mümkündür. Bir yıl içerisinde yapılan sünnetlerde çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarından korunma açısından büyük bir faydası vardır. İlk bir yıl içerisinde erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu kız çocuklarına göre 3-4 kat daha fazladır. İlk bir yıl içerisinde erkek çocuklarında görülecek bu riski azaltacak uygulama sünnettir” dedi.

“2-6 yaş arasında lokal anestezi ile sünnet yapılmamalı”

Çocuklarda iki yaşına kadar ve 6 yaşından sonra lokal anestezi ile sünnetin yapılabileceğine değinen Op. Dr. Sertkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ancak özellikle 2-6 yaş arasında lokal anestezi ile sünnet yapılmasını önermiyoruz. Çocukların 2-3 yaşında başlayan cinsel gelişim dönemlerinde yapılan uygulamalar özellikle lokal anestezi altında çocuğun kendisi için çok önemli olan cinsel organı üzerinde yapılan bir işlem çocukta cinsel kimliğin kazanımında zorluklar ve psikolojik travmaya neden olmaktadır. 2-6 yaş arasında sünnet yaptırmak isteyen ailelerin genel anestezi altında veya sakinleştirici altında sünnet yapılarak çocukların o anı görmemeleri veya hatırlamamaları sağlanmalıdır. Ayrıca önermediğimiz başka bir uygulama da toplu sünnetlerdir. Toplu sünnetlerde hijyenik olmayan şartlar altında birçok çocuk ve ailenin kalabalık bir ortamda ve herkesin göreceği bir şekilde sünnetin yapılması çocuklarda ve ayrıca annelerde ciddi travmaya neden olmaktadır. Bu travmadan korunmak, hijyenik olmayan şartlardan korunmak adına toplu sünnetlerin yapılmasını önermiyoruz. Bununla alakalı 20 yıl öncesinde belediyeler tarafından başlatılan toplu sünnet törenleri gün geçtikçe azalmakta, artık hastane ortamlarında yapılmaya başlanmıştır.”

“Sünnet derisindeki virüs, rahim ağzı kanserine neden olabilir”

Sünnetin işinde ehil, sünnet konusunda tecrübeli üroloji veya çocuk cerrahisi uzmanı tarafından yapılması gerektiğini aktaran Op. Dr. Sertkaya, şöyle devam etti:

“Diğer sünnetçiler, sağlık kabinleri veya hastane dışında sünnet yapılan yerleri önermiyoruz. Sünnetin özellikle ilk yaş sırasında ortaya çıkabilecek sünnet derisi iltihabı, ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarından koruduğu kanıtlanmıştır. Sünnet ayrıca ilerleyen yaşlarda sünnet olan veya olmayan kişiler arasında yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir ki penis kanseri riskini de azaltmaktadır. Ayrıca sünnet derisi içerisinde taşınabilen bazı virüsler tarafından partnerlerine aktarılarak rahim ağzı kanserine neden olabildiği gösterilmiştir.”