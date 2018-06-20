Toplu taşıma araçlarında klima denetimleri yapılıyor

Klima çalıştırmayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi hava sıcakların artmasıyla birlikte kent içinde faaliyet yürüten toplu taşıma araçlarını klima denetimine tabii tutuyor. Kent genelindeki klima denetimleri, 28 personel tarafından yapılıyor. 12’si gündüz 12’si akşam olmak üzere 24 personelden oluşan 4 ekip, duraklarda araçları durdurarak kontrolleri yaparken, 4 kişilik sivil denetim ekipleri de normal vatandaş gibi toplu taşıma araçlarına binip denetim yapıyor, mevzuata uymayan araçları ekiplere bildirerek gerekli cezai uygulamanın yapılmasını sağlıyor.

Klimalar kontrol ediliyor

Duraklara yanaşan toplu taşıma araçlarında, klimaların çalışıp çalışmadığı, hijyen kurallarına ve belirlenen güzergahlara uyup uymadığı yönünden kontrol eden Zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşların şikayetlerini de dinliyor. Klimasını çalıştırmayan, hijyen kurallarına ve güzergâha uymayan araçlara gerekli cezai işlem uygulayan ekipler, kurallara uyulması konusunda toplu taşıma sürücülerini uyarıyor. Toplu taşıma araçlarındaki klima denetimleri, yaz ayları boyunca aralıksız devam edecek Zabıta ekipleri, ayrıca telefonla gelen şikayetleri anında değerlendirerek müdahalede bulunacak.