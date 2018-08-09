Toplu taşımada Diyarkart dönemi başlıyor

Vatandaşların toplu taşıma araçlarından kaliteli ve güvenli bir şekilde faydalanmaları için çeşitli hizmetler yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, belediyeye ait toplu taşıma araçlarında 15 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla nakit para alımını tamamen kaldırıyor. Daha önce ücretli şekilde satışı yapılan Diyarkartlardan 1 milyon adet kartı ücretsiz dağıtmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için kart dağıtımlarını kentin farklı noktalarında sürdürüyor.

Konuyla ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarında ücret ödemelerini sistemli bir şekilde sürdürmek amacıyla kartlı biniş başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Belediyeye ait toplu taşıma araçlarında vatandaşların mağdur olmaması için devam eden ücret ödemesinin 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü itibariyle bitecek ve binişler sadece Diyarkart üzerinden yapılacak. Kent merkezi ve ilçelerde 16 farklı noktada ücretsiz tam Diyarkart dağıtımı devam ederken, 49 farklı noktada ise Diyarkart dolumu yapılıyor. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi alt kısmında hizmet veren Diyarkart bürosuna öğretmen, öğrenci veya 65 yaşını doldurmamış emeklilerin indirimli, 65 yaşını geçen, engelli, asker, polis, gazi, şehit yakını, zabıta, sarı basın kartı sahipleri ve Diyarbakır İl Meclisinin belirlediği kriterleri karşılayan vatandaşların ise resmi belge, kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf ile başvuruda bulunarak Ücretsiz Diyarkart alabilecek. Tam Diyarkart başvurusu için ise hiçbir belge gerekmemektedir” denildi.