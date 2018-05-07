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07 Mayıs 2018 10:16

Tosunlu, seçim çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır’dan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olan Mervettin Tosunlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Tosunlu, seçim çalışmalarına devam ediyor

07 Mayıs 2018 10:16

Seçim bürosunda misafirleri ağırlayan Tosunlu, önceki gün gerçekleştirilen temayül yoklamasında kendisine destek veren herkese teşekkür etti.


Diyarbakır’dan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den aday adaylığını açıkladıktan sonra yapmış olduğu çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Mervettin Tosunlu, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında açmış olduğu seçim bürosunda misafirleri ağırlayana Tosunlu, önceki gün gerçekleştirilen temayül yoklamasında standa katılım sağlayan bütün misafirlere ve destek veren herkese teşekkür etti. Aday adaylık sürecinde herkese başarılar dilediğini belirten Tosunlu, “Temayül yoklamasında bizlerden dua ve desteklerini esirgemeyen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Temayül sonuçlarının Diyarbakır, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.




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