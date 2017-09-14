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14 Eylül 2017 13:46

Trafiğin parçası olduklarını göstermek için pedal çeviriyorlar

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, trafiğin bir parçası olduklarını göstermek amacıyla haftanın 3 günü toplu halde pedal çeviriyor.

Trafiğin parçası olduklarını göstermek için pedal çeviriyorlar

14 Eylül 2017 13:46


Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü, bisiklet kullanımına farkındalığı arttırmak için, haftanın 3 günü toplu halde pedal çevirme etkinliği başlattı. Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yaklaşık 50 kişilik grup halinde caddelere inen bisiklet tutkunları, kenti gezerek, trafiğin bir parçası olduğunu gösterdi.


Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, her hafta yaptıkları etkinlikle bisiklet tutkunlarını bir araya getirdiklerini söyledi. Alioğlu, “Biz bisiklet kullanıcılarının da trafiğin bir parçası olduğunu göstermek istiyoruz. Araçların bisiklet kullanıcılarını fark etmelerini ve onları tehlikeye atmamaları için dikkat çekmek çabasındayız. Stresten kurtulup sporumuzu da yapıyoruz ve trafik sıkışıklığına da çözüm oluyoruz” dedi.




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