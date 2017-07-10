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10 Temmuz 2017 23:19

Trafik kazasında ölen öğrenciler Diyarbakır’da defnedildi

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 13 yaşındaki iki öğrenci, Diyarbakır’da toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen öğrenciler Diyarbakır’da defnedildi

10 Temmuz 2017 23:19


Diyanet İşleri Başkanlığının programına katılmak üzere Diyarbakır’dan İstanbul’a giden kız öğrencilerin bulunduğu otobüs, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde Gemlik gişelerine yakın noktada öğrencilerin mide bulantısı şikayeti üzerine durmuş, öğrenciler hava almak için dışarıda bulunduğu sırada da arkadan gelen kamyonet emniyet şeridinde bekleyen öğrencilerin arasına dalmıştı. Kazada çok sayıda kız öğrenci yaralanırken, 13 yaşındaki Edanur Yıldız ve Semanur Tekinhatun hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler uçakla Diyarbakır’a getirildi. Trafik kazasında yaşamını yitiren Semanur Tekinhatun için merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İl Müftüsü Burhan İşliyen, AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Semanur Tekinhatun’un ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mezarlık camisinde kılınan cenaze namazının ardından Semanur Tekinhatun’un cenazesi aile mezarlığına defnedildi. Aynı kazada yaşamını yitiren Edanur Yıldız’ın cenazesi ise defnedilmek üzere Silvan ilçesine götürüldü.




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