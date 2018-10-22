Traktörcüler Sitesi yolu asfaltlandı

ve 2. Sanayi Sitelerinin yollarını asfaltlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgede bulunan Traktörcüler Sitesi'nin yolunu da asfaltlayıp vatandaşların hizmetine sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 800 bin ton sıcak asfalt hedefiyle başlattığı 2018 asfalt sezonunda çalışmalarını kent merkezi dışında ilçelerin mahalle ve mahalle grup yollarında aralıksız sürdürüyor. Kayapınar İlçesinde yer alan 1. ve 2. Sanayi Sitelerinin yollarında asfaltlama çalışmalarını tamamladıktan sonra Traktörcüler Sitesi'nin yolunu da asfaltlayıp vatandaşların hizmetine sundu.

510 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolda ilk önce eski asfaltı söken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu asfalta hazır hale getirdiler. Bin 36 ton sıcak asfaltın serildiği yolu bir günde tamamlayan ekipler, yolu vatandaşların kullanımına açtı. Kısa bir süre de asfaltlanıp trafiğe açılan yoldan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Traktörcüler Sitesi esnafları, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.