Travma ve EMDR Eğitimi İçin Diyarbakır’da konferans verildi

Düzenlenen konferansta konuşan Zi&oN Psikiyatri Akademsi CEO’su Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, insanlarda psikolojik travmaya yaratan nedenleri, bu travmaların kimlerde ortaya çıkma ihtimalinin yüksek veya düşük olduğunu, psikolojik travmalarda insan beyninin çalışma ve başa çıkma yollarını, travma sonrası stres bozukluğunda nörobiyolojik mekanizmaların nasıl işlediğini ve EMDR yöntemi ile psikolojik travmalarda insan beyin kimyasının nasıl değiştirildiğini anlattı.

EMDR yöntemi ile ilgili bilimsel ve güncel kanıtları sunan ve başarı ile uygulanan vakalar üzerinde nasıl bir etki oluşturduğuna değinen Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, EMDR yönteminin yakın gelecekte psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde önemli bir yere sahip olacağına değindi. Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, “Bu konu ile ilgili ülkemizin tüm şehirlerinde hem farkındalık oluşturmak hem de konuya ve EMDR tedavisine hakim, başarılı terapistler yetiştirmek amacı ile EMDR eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Zi&oN Psikiyatri Akademisi olarak amacımız, olumsuz yaşam olaylarının oluşturduğu ruhsal travmaların giderek yaygınlaştığı dünyamızda elimizden geldiğince insanların yaşam kalitelerini düzenleyebilmek, travmalara karşı koruyucu önlemler alabilmek ve psikolojik travmaların etkilerine maruz kalan kişilerin tedavilerini sağlayabilmek adına iyi donanımlı ve etkili EMDR yöntemi uygulayabilen terapistler yetiştirmektir" dedi.

Çok sayıda katılımcı ile gerçekleşen konferans sonrasında mutluluğunu ve heyecanını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Demirci, “Ruh sağlığı çalışanlarının her gittiğimiz şehirde böyle yoğun ilgisini görmek benim için mutluluk ve gurur verici bir durum. Her koşulda yılmadan, yorulmadan tüm ülkedeki mümkün olan en fazla sayıda ruh sağlığı çalışanına ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız. Günümüzün giderek ağırlaşan yaşam koşullarının üzerimizde oluşturduğu psikolojik baskıyı hafifletebilmenin en etkili yollarından biri elbette mesleğinde uzman kişilerce uygulanan psikiyatrik ve psikolojik tedavilerdir. Daha fazla kişiye dokunabilmek için yola çıktık. Dokundukça hafifleyen acıları gördükçe mutluluğumuz katlanarak artıyor. Daha az öfke, daha az acı, daha fazla gülümseyen yüzler görmek istiyoruz. Çünkü işte tam şu anda toplum olarak buna çok ihtiyacımız var. Geçmişi değiştiremeyiz fakat şimdiyi anlayabilir ve geleceğimizi aydınlatabiliriz. Varoluşumuzun geleceği sizler olacaksınız” şeklinde konuştu.