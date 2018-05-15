Tren otomobile çarptı: 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde otomobil ile yakıt taşıyan tren çarpıştı. Edinilen bilgiler göre, olay saat 16.45 sularında meydana geldi. Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan hemzemin geçitten geçmekte olan otomobile o sırada geçmekte olan tren çarptı. Kazanın gerçekleştiğini görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu inceleme devam ederken bir yandan da otomobilin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.