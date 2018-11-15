TÜGVA'dan Başkan Arslanca'ya ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çermik Temsilcisi Mushab Bozkurt, Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'yı ziyaret etti.

Çermik TÜVGA Temsilcisi Mushab Bozkurt, Türkiye'nin geleceği için en önemli güç kaynağının milli bilinçle yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak, "En önemli yatırım gençlere ve geleceğe yapılan yatırımdır. Milli ve maneviyatı güçlü bir gençlik bizi bugün bulunduğumuz konumdan çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır” dedi.

Arslanca ise, TÜGVA İlçe Temsilciğine atanan Mushab Bozkurt'a başarı diledi. Arslanca, "Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Amacımız inanmışlık ve azimli gençlik yetiştirmek ve gençlerimize destek olmaktır. Kültürel, sanatsal, sportif, manevi yönden donanımlı ve bilinçli insanlar yetiştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.