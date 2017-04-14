TÜGVA’dan Çermik Belediyesine ziyaret

TÜGVA Diyarbakır Teşkilat Başkanı Osman Kozan, vakfın Türkiye’de ve Diyarbakır’da yaptığı faaliyetler hakkında Başkan Karamehmetoğlu’na bilgi aktardı. TÜGVA heyeti ile bir süre görüşen Başkan Şehmus Karamehmetoğlu da, Çermik’te gençlere yönelik yapılan ve yapılması hedeflenen projeleri anlattı. Başkan Karamehmetoğlu, Çermik Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve faaliyetlerini desteklediklerini kaydetti. Karamehmetoğlu, ziyaretlerinden dolayı TÜGVA Diyarbakır Teşkilat Başkanı Osman Kozan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.