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14 Nisan 2017 13:23

TÜGVA’dan Çermik Belediyesine ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır Teşkilat Başkanı Osman Kozan, yönetim kurulu üyeleri Asil Ecer, Serkan Ergün, Ozan Bayram ve Mehmet Özoğul ve beraberindeki heyet ile birlikte Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nu ziyaret etti.

TÜGVA’dan Çermik Belediyesine ziyaret

14 Nisan 2017 13:23


TÜGVA Diyarbakır Teşkilat Başkanı Osman Kozan, vakfın Türkiye’de ve Diyarbakır’da yaptığı faaliyetler hakkında Başkan Karamehmetoğlu’na bilgi aktardı. TÜGVA heyeti ile bir süre görüşen Başkan Şehmus Karamehmetoğlu da, Çermik’te gençlere yönelik yapılan ve yapılması hedeflenen projeleri anlattı. Başkan Karamehmetoğlu, Çermik Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve faaliyetlerini desteklediklerini kaydetti. Karamehmetoğlu, ziyaretlerinden dolayı TÜGVA Diyarbakır Teşkilat Başkanı Osman Kozan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.




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