Tüp bebek bile imkansız dediler doğal yollarla hamile kaldı

Erken menopoz teşhisi konulduktan sonra tüp bebek tedavisiyle bile hamile kalmasının imkansız olduğu söylenen 44 yaşındaki Zinet Eryiğit, Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı akupunktur ve yumurta detoks tedavisinin ardından doğal yollarla hamile kalmanın sevincini yaşıyor.

Tokat'ta ikamet eden 44 yaşındaki Zinet Eryiğit doğal yollarla hamile kalamayınca tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmayı denedi. Tokat, Sivas, Samsun gibi şehirlerde tedavi gören Eryiğit'e erken menopoz teşhisi konuldu. Kendisine tüp bebek tedavisiyle bile çocuğunun olmasının imkansız olduğu söylenen Eryiğit'e gittiği merkezlerin hiçbiri umut vermedi. En son televizyonda izlediği Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in Diyarbakır'daki kliniğine gelen Eryiğit, Doç. Dr. Çoksüer'in uyguladığı akupunktur ve yumurta detoks tedavisinin ardından tüp bebek tedavisi olmadan, aşılama yapılmadan normal şekilde hamile kaldı. 44 yaşında hamile kalmanın sevincini yaşayan Eryiğit, kendisi gibi çocuk sahibi olmak isteyenlerin umutlarını hiçbir zaman kaybetmemesini tavsiye ediyor.

“Tüp bebek tedavisiz, aşılamasız hamile kaldı”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın Tokat'tan erken menopoz teşhisi ile kendilerine geldiğini belirterek, “Tokat, Sivas, Samsun ve bazı büyükşehirlerde birçok yere başvurmuş. Hastanın erken menopoz nedeniyle artık çocuk sahibi olmasının imkansız olduğu söylenmiş. Hasta psikolojik olarak çok ciddi bir stres yükü altına girmişti ve umutsuzluğa kapılmıştı. Hastaya yaptığımız muayenede yumurtalık rezervinin çok zayıf olduğunu gördük ve zayıf olmasına bağlı olarak da çalışmadığını gördük. Erken menopozda altta yatan sebepleri öğrenmek için bir tarama yaptık. Sonra hastaya ilk önce yumurta detoks tedavisi yaptık. Onun yanında akupunktur tedavisi uyguladık. Akupunktur tedavisini özellikle yumurta rezervini ve yumurta kalitesini arttırmaya yönelik yapıyoruz. Böylece tedavi şansının artabileceğini biz görüyoruz. Eşinin sperm parametrelerinin çok zayıf olduğunu gördük. Eşine de detoks tedavisi verdik. Hem erkeğe hem kadına tedavi verdikten 3 ay sonra hasta tüp bebeksiz, aşılamasız doğal yollarla hamile kaldı. Hasta bunu gördüğünde gözlerine inanamadı. Çünkü gittiği birçok merkezde tüp bebek dahi olmaz, git evinde otur denmişti. Hasta keseyi görünce sevinç gözyaşlarıyla buna karşılık verdi. Kimse umudunu yitirmesin. Sağlıklı ve doğru bir tedavi ile daha sağlıklı gebelikle elde edilebilir. Bu yüzden lütfen tedaviden vazgeçmesinler” dedi.

“Gittiğimin yerlerin hiçbiri umut vermedi”

Daha önce gittiği merkezlerin hiçbirinin kendisine umut dahi vermediğini vurgulayan Zinet Eryiğit, “Her yere gittim. Dediler çocuğun olmuyor. Tokat Reşadiye'de oturuyorum. Gittiğim yerlerin hiçbiri umut vermedi. İmkansız dediler. Yaşın geçti artık olmuyor dediler. Tüp bebek için de umut vermediler. Ne zaman doktordan çıksam ağlıyordum. Çok üzüldüm çok ağladım. Sonra Hakan hocaya geldim. Allah'a şükrü şimdi hamileyim. Kimse Allah'tan ümit kesmesin” diye konuştu.