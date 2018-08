‘Tüp bebek bile tutmaz’ denilen çift çocuk sahibi oldu

Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı ön tedavilerin ardından ilk tüp bebek denemesinde çocuk sahibi oldu.

Çocuk sahibi olmak isteyen Diyarbakırlı Fatma (23) ve Mahsum (25) Dersan çifti, normal yollarla bebek sahibi olamayınca tedavi görmeye karar verdi. Gittikleri merkezlerde kendisine çocuk sahibi olmayı engelleyen polikistik over teşhisi konulan, eşinin de sperm parametreleri düşük çıkan ve “tüp bebek bile tutmaz” denilen Fatma Dersan umutsuzluğa kapıldı. Tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in kliğine gelen çift ön tedavilerin ardından ilk tüp bebek denemesinde Narin Sude adını verdikleri ve şu an 2 yaşında olan bir kız çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Çocuk sahibi olmayı engelleyen bir hastalık”

Polikistik over hastalığının özellikle genç kadınlarda sık görülen bir durum olduğunu ve çocuk sahibi olmayı engelleyen bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hakan Çoksüer, “Hastada ciddi anlamda polikistik over olduğunu gördük ve eşinin sperm parametrelerinde ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu gördük. Polikistik over, kadınlarda hormonal bir bozukluktur. Hem adet döngülerinde bozulma hem erkeklik hormonunun fazlalığı hem de vücutta kilo artışı aynı zamanda kıllanma tüylenmeyle karakterize bir sendromdur. Polikistik over olan kadınlar ne kadar hızlı bir şekilde tedavi olursa çocuk sahibi olma ihtimalleri o kadar artıyor. Hormon dengesini bozduğu ve kiloda da bazen artışa neden olduğu için çocuk sahibi olma ihtimalini de en aza indiriyor. Hastamız bize tedaviye yanıtsız bir hasta olarak geldi. Biz ilk önce ön tedavi uyguladık. Kilo vermesi için de tavsiyelerde bulunduk. Bu hastalarda şeker hastalığına yatkınlık olduğu için insülin direncini azaltmak için metformin tedavisi verdik. En önemlisi de akupunktur. İlk önce hastanın hormon dengesini normale getirdik. Kilo artışını en aza indirdik ve aynı zamanda doğurganlık kapasitesini arttırmayı hedefledik. Erkeğe de sperm parametrelerinin artması için antioksidan tedavi verdik ve böyle çocuk sahibi olmaları için ön tedavi hazırlığımızı yapmış olduk. Akupunktur ve yumurta geliştirme tedavisinden sonra artık sağlıklı bir şekilde gebelik gerçekleşti. Daha sonra sağlıklı bir şekilde bebeğimizi kucağımıza aldık. Burada ikili tedavi verdik. Hem erkek faktör tedavisi verdik. Hem de polikistik over tedavisi uyguladık ve sonrasında çok güzel bir kızımız oldu” dedi.

“Hangi doktora gitsek umut yok dedi”

Gittikleri merkezlerde doktorların kendilerine ‘umut yok’ dediklerini aktaran Fatma Dersan, “Çocuğunuz olamaz diyorlardı. Gezmediğimiz doktor kalmadı. ‘Tüp bebek bile tutamaz’ diyorlardı ama nihayet tüp bebek tuttu. Yumurtalarım çatlamıyordu. Akupunktur yaptılar sonra bir kızım oldu. Özellikle eşim hiç umutlu değildi. Hakan hoca bize baya umut verdi. Buraya geldiğimizde hiç umudumuz yoktu” diye konuştu.