Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 11:26

Tur operatörleri Zerzevan Kalesini gezdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Koordinatörlüğü tarafından kentte TÜRSAB’a bağlı turizm ve seyahat acentelerine yönelik kültür gezisi düzenlendi.

Tur operatörleri Zerzevan Kalesini gezdi

19 Kasım 2017 11:26


TÜRSAB Diyarbakır Bölge Koordinatörlüğü tarafından organize edilen gezi öncesi turizm ve seyahat acenteleri ile kahvaltıda bir araya gelindi. TÜRSAB Bölge Koordinatörü Mehmet Akyıl, TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri ve acente sahipleri daha sonra tarihi Zerzevan Kalesini gezdi. Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Akyıl ve tur operatörlerine, Zerzevan kalesi ve kalede devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.



“İlimize turist çekmeliyiz”


TÜRSAB Bölge Koordinatörü Mehmet Akyıl, TÜRSAB olarak Diyarbakır’daki turizm ve seyahat acentelerine yönelik kültür gezilerini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, ”Bu gezi ve bilgilendirmelerdeki asıl amaç kendi kültür ve tarihimizi daha yakından görüp anlamaktır. İlimize düzenlenecek turlarda yerli ve yabancı turistlerimizin her zaman ilimize çekmeyi hedeflemekteyiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
16
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç