Turizmin Oscar ödülü Diyarbakır’a

Konu ile ilgili bilgi veren Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği ve FIJET Türkiye Başkanı Delal Tahsin Atamdede, “Tarihi yerlerin çok iyi korunmuş olması ve kültürünü bugüne kadar çok iyi muhafaza etmesinden dolayı yaptığımız toplantı neticesinde Diyarbakır’a Altın Elma Ödülünü verme kararı aldık” dedi.

Diyarbakır’da ’İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır’ konulu bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Borsası, Dicle Üniversitesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde bir otelde düzenlendi. Etkinliğe, FIJET Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijani Haddad, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (Arturjet) Başkanı Delal Tahsin Atamdede, Arturjet Başkan Yardımcısı Nilgün Şirin, Dünya Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu Başkan Yarımcısı Çetin Gürcün, Skal Genel Sekreteri Can Arınel, MHR Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat, Şanlıurfa Yeniden Canlanıyor Turizm Projesi üyelerinden Mary Mckeon’un yanı sıra Almanya, İsveç, Mısır, Fransa, İtalya, Rusya, Ukrayna’nın bulunduğu 11 ülkeden 19’u yabancı toplam 39 yazar ve gazeteci katıldı. Etkinlik sonrası davetliler kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek kent hakkında bilgi aldı. Daha sonra yapılan toplantı neticesinde FIJET tarafından turizm sektöründe tarihi ve kültürü koruma anlamında başarı gösteren şehirlere, bölgelere veya ülkelere verilen, turizm sektörünün Oscar ödülü olarak nitelendirilen “Altın Elma Ödülü”nün Diyarbakır’a verilmesi kararlaştırıldı.

“Diyarbakır’ı dünyaya tanıtmak için düzenledik”

Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı ve FIJET Türkiye Başkanı Delal Tahsin Atamdede, Diyarbakır’daki yanlış algıdan kaynaklanan turizm sektöründeki düşüşü bir nebze de olsa yukarıya çekebilmek amacıyla dünyadaki turizm örgütleri aracılığıyla Diyarbakır’ı dünyaya tekrardan tanıtmak, tekrardan kapılarını turizme açmak amacıyla böyle bir panel gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “FIJET’in egzekitif komitesinde Diyarbakır’da gördüğümüz davranış tarzından, tarihi yerlerin çok iyi korunmuş olmasından, kültürünü bugüne kadar çok iyi muhafaza etmesinden dolayı yaptığımız toplantı neticesinde Diyarbakır’a ‘Altın Elma’ ödülünü verme kararı aldık. Ekim ayı başı gibi burada gerçekleştireceğimiz toplantıyla ödülü Diyarbakır’a takdim edeceğiz. Türkiye’de bundan önce Nemrut, Ankara Altındağ Hamamönü, Antalya Kaleiçi, Konya’ya ‘Altın Elma’ ödülü getirdik. Bu sene Türkiye bu konuda çok büyük bir çalışma ve başarı gösterdi ve iki sene arka arkaya ‘Altın Elma’ ödülünü aldı” diye konuştu.

“Diyarbakır, aklımızda oluşturulmak istenen imajı tersinde”

Diyarbakır’ın kendilerine anlatıldığı ve akıllarında oluşturulmak istenen imajın tamamıyla tersinde mükemmel bir memleket olduğunu vurgulayan Atamdede, şunları kaydetti:

“Birisinden bir şey talep ediyorsunuz ’başım gözün üstüne’ diyor. Yani sizi başının üstünde taşımaya kadar giden bir anlayış. Bir teşekkür ettiğiniz zaman ’başımın tacısın’ diyor. Bunlar muazzam olaylar. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan, rasyonel, materyalist hayatı benimsemiş insanların kolay kolay görebileceği bir olay değil. Burada insan hakikaten insan olduğunu anlıyor. Çok güvenli bir bölge, sıkıntı yok ve mükemmel güzellikte bir bölge. Gerek tarihi, gerek kültürel gerekse sosyal hayat olarak bence ‘Altın Elma’yı fazlasıyla hak ediyor.”

Toplantı sonrası Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesi’ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçilere Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Coşkun tarafından rehberlik yapılarak kale ve kazılarda ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı anlatıldı. Gezi sonrası ziyaretçilere 2 bin yıllık tarifle yapılan pasta ikram edildi.