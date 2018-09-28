Turizmin Oscar'ı Diyarbakır'a verildi

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) tarafından verilen ve turizm sektörünün Oscar ödülü olarak adlandırılan Altın Elma ödülü Diyarbakır'a verildi.

Bir otelde düzenlenen ödül törenine FIJET Başkanı Tijani Haddad, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dünya Seyahat Acenteleri Federasyonu (UFTAA) Başkan Yardımcısı Çetin Gürcan, ATURJET Başkanı Delal Atamdede, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, turizmciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan ATURJET Başkanı Delal Atamdede, turizmin ana amaçlarından birinin, algı operasyonları ve ön yargı ile birbirine yabancılaştırılmış toplumların turizm sayesinde yakınlaştırılmaları ve kucaklaştırılmaları olduğunu söyledi. Atamdede, "Bugün baktığımızda hedefi bir milyon turist olan Diyarbakır'da 700 bin sayısına ulaşması bir şans değildir. Bu devlet halk birlikteliğinin, çalışan STK'ların azmi, iradesi ve memleket sevgisidir. 47 yıldan beri dünyanın değişik bölgelerinde 60 farklı memleketin farklı bölgelerine 67 Altın Elma ödülü verdik. Ne mutlu ki 2018 yılında mitolojide güzelliği ve sevgiyi temsil eden Afrodit'e verilen altın elma yani turizmin Oscar'ını misafirperverliği ve hoşgörüsü, toleransı, toplumsal kucaklaşması, sürdürülebilir turizme katkıları ve tarihi kültürel değerleri ile Diyarbakır layık görüldü" dedi.

Delal Atamdede'nin konuşmasının ardından FIJET Başkanı Tijani Haddad İngilizce bir konuşma gerçekleştirdi. Haddad konuşmasının ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na Altın Elma ödülünü takdim etti.

"Diyarbakır barışın, esenliği, birlikte yaşamanın şehridir"

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Birliği'nin her yıl dünya çapında bir kente verdiği Altın Elma ödülünü Diyarbakır olarak kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Barışın, esenliğin çok kültürlülüğün ve hoşgörünün yaşandığı bir şehirdir Diyarbakır. Kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, bir bütün olarak birlikte yaşama kültürünün en güzel sergilendiği bir şehirdir. UNESCO'nun çok önem verdiği, somut olmayan kültürel miras varlıklarıyla da dünyanın her köşesi için şüphesiz gelinmesi görülmesi tatması bilinmesi gereken bir şehirdir. Diyarbakır'ı bu perspektifte görüyor, bu bütünlükte değerlendiriyoruz. Geriye dönüp baktığımız zaman tüm tarihin ve zamanın en yoğun dönemini yaşıyoruz. Küresel anlamda da terörizmin turizme yönelik büyük olumsuz etkilerinin geçmişte yaşamış bir kent olarak bugün artık huzurun ve güvenin şehri olarak sahip olduğu zenginliklerle turizmin bu güzellikleri ile tanınmayı hak ediyor ve istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından ödül töreninde emeği geçenlere plaket takdim edildi. Program, Altın Elma ödülü önünde çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.