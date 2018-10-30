Türk Eximbank Diyarbakır'daki ihracatçılarla buluştu

Türk Eximbank yönetimi, Diyarbakır'da iş ihracat gerçekleştiren iş insanları ile bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından kentte fabrikaları bulunan ve farklı ülkelere ihracat gerçekleştiren iş insanlarına kredi olanaklarının tanıtılması amacıyla toplantı düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank Tahsis Daire Başkanı Ercüment Levent, Türk Eximbank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, kentte faaliyet yürüten iş insanları ve davetliler katıldı.

Burada toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DTSO Başkanı Mehmet Kaya, yönetimlerinin davetini kırmayarak Diyarbakır'a gelip iş insanlarına krediler ile ilgili bilgi verecek olan Eximbank yönetimine teşekkür etti. Kentteki bazı bankaların iş insanlarına kredi verirken birçok prosedür ortaya koyduğuna dikkat çeken Kaya, Eximbank'ın kredi verirken bölgenin sorunlarını da göz ardı etmemesini istedi.

Daha sonra konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım kredi işlemleri ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.