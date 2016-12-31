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31 Aralık 2016 14:13

Türk Usulü Hollywood uyarlaması ‘Hızlı ve tüplü’ vizyona giriyor

Türk Usulü Hollywood uyarlaması ‘Hızlı ve tüplü’ vizyona giriyor

31 Aralık 2016 14:13

Araba tutkunlarını yakından ilgilendiren, özellikle araba yarışı sevdalılarını heyecanlandıracak yepyeni bir komedi filmi ’Hızlı ve Tüplü’ gişelerde yerini almaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını Mor Yapım’ın üstlendiği Hızlı ve Tüplü, Hollywood sinemasına inceden dokundurma yaparak; komik, samimi ve ‘bizden’ dedirten konusuyla, alışılagelmiş araba yarışı filmlerini en doğal haliyle yorumluyor. Bilal Akif Yörük, Hüseyin Berker Soyçiçek gibi yepyeni isimleri sinema dünyasında kazandıran film, Selahattin Taşdöğen, Haldun Boysan gibi usta oyunculara kadrosunda yer vererek, Kurtlar Vadisi’nde Mr. Ozzy olarak tanınan Özgür Teke’yi de izleyicisiyle buluşturuyor.
Hızlı ve Tüplü sinema filminin 6 0cak 2017 tarihinde sinemalarda yerini alıyor.



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