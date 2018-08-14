Emeklerini, alın terini insanların hizmetine sunan, milletin sağlığı ve esenliği için 7/24 ülke için nöbet tutan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak bu kirli savaşı lanetlediklerini dile getiren Ensarioğlu, ülkemize yönelik ekonomik darbeye karşı birlik olunması çağrısında bulundu. Ensarioğlu, “Ülkemizin ve milletimizin yararı için alınan kararların arkasında olacağımızı, küresel sermayenin baskılarına boyun eğmeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye idealine yürekten bağlıyız. Çalışkan, fedakar, vatansever sağlık çalışanları olarak tam bağımsız bir Türkiye için yüksek ideallerin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerini emeğimizle, alın terimizle ve bütün varlığımızla destekleyeceğiz. Sağlıkta yeni Türkiye’nin liderlik potansiyeline yürekten inanıyoruz. Bu bağlamda kendi çalışma alanımızda Türkiye’yi milli üretim, milli teknoloji, milli ekonomi hedeflerine ulaştırmak için daha fazla gayret gösterecek, daha fazla alın teri dökeceğiz” dedi.

“Türkiye’nin mücadelesi insanlığı esaretten kurtaracak istikbal mücadelesidir”

Türkiye’nin mücadelesinin insanlığı esaretten kurtaracak bir istikbal mücadelesi olduğunu söyleyen Ensarioğlu, “Biliyoruz ki, Türkiye’nin mücadelesi, sadece misakı milli sınırları içine sığan bir istiklal mücadelesi değil, insanlığı esaretten kurtaracak bir istikbal mücadelesidir. Türkiye, emperyalist zulme karşı dünya mazlumların umududur. Küresel sömürü düzeninin ölüm kusan karanlığını yırtacak adalet, huzur ve barış medeniyetinin temsilcisidir. Şanlı tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla, millet olarak, küresel barışa, adalete, insani değerlere sonuna kadar bağlı kalacağız. Gerektiğinde bu uğurda küresel şer odaklarına karşı bütün varlığımızla savaşmaktan da geri durmayacağız. Milletimizle birlikte, güzel yarınlar için her türlü mücadeleye ve fedakarlığa hazırız. 28 Şubattan, 15 Temmuz’a kadar türlü darbe girişimleri, ihanet senaryolarının üstesinden geldik. Daha da güçlendik, daha da kenetlendik. Bugün de emperyalizmin oyununu boşa çıkarmak için daha güçlüyüz, daha kararlıyız. Sağlık-Sen olarak; milli ekonominin “yerli üretim, yerinde tüketim” anlayışı ile güçleneceğine inanıyoruz. Yeni Türkiye’de, sağlık milli ekonominin lokomotifi sektörlerinden biri olacak. Tıbbi cihazda, ilaçta, aşıda, büyük ve güçlü Türkiye’ye yakışan yerlileşme ve yerelleşme, hedeflerimiz var. Özellikle sağlık turizminde dünya liderliği hedefimiz var. Bu hedefler gerçekleştiğinde dünyaya sağlık hizmeti, sağlık teknolojisi, sağlık bilgisi ihraç eden lider ülke olacağız. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak bu milli hedeflerin hem sahibi, hem hamisiyiz. Ülkemize yönelik ekonomik teröre karşı sağlığın vizyonunu bütün ruhumuzla sahipleneceğiz. İnanıyoruz ki, Türkiye’ye ekonomik savaş ilan edenler; kaya gibi sağlam milli birliğimizden toz bile koparamayacaklar. Sadece Türkiye değil, dünyanın bütün emekçileri kapitalist Amerika’ya karşı birleşmeli sömürgeci çarklara su taşıyanlara taviz vermemeli, ekmeği ve emeği hedef alan küstah Amerika’nın çirkin kalkışmasına karşı onurlu bir direniş içinde olmalıdır” şeklinde konuştu.