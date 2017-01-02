Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 14:15

Türkiye’nin en büyük ikinci öğretmenevi açıldı

Türkiye’nin en büyük ikinci öğretmenevi açıldı

02 Ocak 2017 14:15

Diyarbakır’da yapımı 2014’te tamamlanan ancak ödenek yetersizliği yüzünden açılamayan Türkiye’nin ikinci büyük öğretmenevi faaliyete başladı. Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, 5 yıldızlı otelden daha kaliteli bir ortamda hizmet verdiklerini kaydetti.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ yolu üzerinde 16 milyon TL harcanarak inşa edilen ve 2014’te yapımı tamamlanan Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi hizmet vermeye başladı. Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, 5 yıldızlı otelden daha kaliteli bir ortamda hizmet verdiklerini belirterek, “10 katta yatakhanemiz var. Toplamda 110 odamız var. Bunun yanında 220 yatağımız var. 260 yataklı kapasiteye kadar çıkabiliyoruz. 5 yıldızlı otelden daha nezih bir ortamda daha kaliteli yataklarımızla, odalarımızla hizmet sunmaktayız. Diyarbakır’ın uzun yıllardır ihtiyacı olan bir öğretmenevi. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, valimizin, il milli eğitim müdürümüzün yoğun destekleriyle öğretmenlere ve tüm halkımızın hizmetine açılmıştır” dedi.

“İsmimiz öğretmenevi ama tüm halkımıza açık”
Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevinin 14 katlı olması ve yatak kapasitesi bakımından Ankara Başkent Öğretmenevinden sonra Türkiye’nin ikinci büyük öğretmenevi olduğunu ifade eden Memiş, “Ailelerin burada hem güvenli bir ortamda yemeklerini yiyebileceği hem dinlenebileceği hem de misafirlerini yatırabilecekleri bir öğretmenevimiz mevcut. 416, 100 ve 75 kişilik olmak üzere 3 konferans salonumuz ve 150 kişinin rahatlıkla namaz kılabileceği mescidimiz var. Daha sonra burada hem hizmet içi eğitim enstitüsü hem de resim, müzik, İngilizce kursu gibi kurslar da açacağız. İsmimiz öğretmenevi olabilir ama tüm halkımıza açık bir alan. İsteyen herkes öğretmenevimize gelip, 5 yıldızlı otellerin 4-5 katından daha ucuz bir şekilde kalabilir” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç