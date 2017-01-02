Türkiye’nin en büyük ikinci öğretmenevi açıldı

Diyarbakır’da yapımı 2014’te tamamlanan ancak ödenek yetersizliği yüzünden açılamayan Türkiye’nin ikinci büyük öğretmenevi faaliyete başladı. Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, 5 yıldızlı otelden daha kaliteli bir ortamda hizmet verdiklerini kaydetti.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ yolu üzerinde 16 milyon TL harcanarak inşa edilen ve 2014’te yapımı tamamlanan Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi hizmet vermeye başladı. Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, 5 yıldızlı otelden daha kaliteli bir ortamda hizmet verdiklerini belirterek, “10 katta yatakhanemiz var. Toplamda 110 odamız var. Bunun yanında 220 yatağımız var. 260 yataklı kapasiteye kadar çıkabiliyoruz. 5 yıldızlı otelden daha nezih bir ortamda daha kaliteli yataklarımızla, odalarımızla hizmet sunmaktayız. Diyarbakır’ın uzun yıllardır ihtiyacı olan bir öğretmenevi. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, valimizin, il milli eğitim müdürümüzün yoğun destekleriyle öğretmenlere ve tüm halkımızın hizmetine açılmıştır” dedi.



“İsmimiz öğretmenevi ama tüm halkımıza açık”

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevinin 14 katlı olması ve yatak kapasitesi bakımından Ankara Başkent Öğretmenevinden sonra Türkiye’nin ikinci büyük öğretmenevi olduğunu ifade eden Memiş, “Ailelerin burada hem güvenli bir ortamda yemeklerini yiyebileceği hem dinlenebileceği hem de misafirlerini yatırabilecekleri bir öğretmenevimiz mevcut. 416, 100 ve 75 kişilik olmak üzere 3 konferans salonumuz ve 150 kişinin rahatlıkla namaz kılabileceği mescidimiz var. Daha sonra burada hem hizmet içi eğitim enstitüsü hem de resim, müzik, İngilizce kursu gibi kurslar da açacağız. İsmimiz öğretmenevi olabilir ama tüm halkımıza açık bir alan. İsteyen herkes öğretmenevimize gelip, 5 yıldızlı otellerin 4-5 katından daha ucuz bir şekilde kalabilir” diye konuştu.