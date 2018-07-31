TURSAB YTK Başkanı Akyıl: “Güneydoğu’yu en iyi şekilde tanıtacağız”

İllerimizde bulunan yönetim kurulu üyelerimizle Güneydoğu’yu en iyi şekilde tanıtacağız” dedi.

TURSAB Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Mehmet Akyıl, sadece il bazında değil bölgesel çalışmalara başlandığını ifade etti. Akyıl bölge illerinin turizm potansiyelini canlandırmak ve turistik alanların gezilip görülmesini sağlamak için tüm tur operatörlerinin sürekli turlar düzenlemesini sağlayıp bölgenin kültürüyle, tarihiyle, gastronomisi ile ülkenin en zengin bölgesi olduğunu göstereceklerini söyledi. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin Diyarbakır’da birleştiğini aktaran Akyıl, “Bölgemizin kültür ve turizm değerlerini, turizm kentleri olarak bir bütün halinde planlayıp, turizm çeşitliliğini arttırıp mevcut değerlerimizi de iyileştirdikten sonra dönüşümlerin daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü turizm ile ilgili bütün aktörlerin yapacağı işbirliği ve güç birliği, bölgemizin sahip olduğu kültür ve turizm potansiyelinin tespitine, harekete geçirilmesine, tanıtılmasına, bu alanda yeni istihdam olanakları oluşturulmasına, bölgenin olumsuz imajının iyileştirilmesine ve bölgeye yönelik yatırımların teşvik edilmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde turizmin canlanması için bir bütün halinde hareket edeceğiz. İllerimizde bulunan yönetim kurulu üyelerimizle Güneydoğu’yu en iyi şekilde tanıtacağız” diye konuştu.

“Ön yargı ve negatif algıyı kaldıracağız”

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun da kendilerini desteklediklerini dile getiren Akyıl, şunları kaydetti:

“Başta ilimiz olmak üzere bürokrasimizin de desteği ile ön yargı ve negatif algı gittikçe dağılmaktadır. Bu ön yargı ve negatif algıları tüm bölgemizden kaldıracağız. Bizlere destek veren tüm kamu kurumları ve özel sektörümüze de bu konuda teşekkür ediyorum.”