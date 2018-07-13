Tutşi’den vatandaşlara su borçlarını ödeme çağrısı

Tutşi, yapılandırmada son tarihin 31 Temmuz 2018 olduğunu belirterek, su borcu bulunan abonelere bu önemli fırsattan yararlanma çağrısı yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdür Vekili M. Fırat Tutşi, 18 Mayıs 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve su borçlarının yapılandırılmasına imkan veren 7143 Sayılı Kanun’la ilgili açıklamalar yaptı.

31 Temmuz 2018 son tarih

Taksitlerin başvuruların 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitiminde sona ereceğini dile getiren Tutşi, “Yapılandırma kapsamında vatandaşlarımız borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilirler. Bunun için kimlik belgeleri ile DİSKİ Genel Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabilirler. Ödenmeyen su ve atık su alacaklarına bağlı faiz ve gecikme zammının, alacakların peşin ödenmesi halinde yüzde 90’lara varan gecikme zamlarında indirim ve gecikme zamları oranında 2’şer ay arayla taksitlendirilecektir. Vatandaşlarımız 6 eşit taksit için yüzde 1,045, 9 eşit taksit için yüzde 1,083, 12 eşit taksit için yüzde 1,105 ve 18 eşit taksit için yüzde 1,150 faiz ödeyecek. Vatandaşlarımızı bu imkandan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

“Ödenen faturalar yatırıma dönüşüyor”

Su borçlarının ödenmesinin kentte hizmet verilmesi açısından da son derece önemli olduğunu ifade eden Tutşi, “Bilindiği gibi kurumumuz su alacaklarıyla kentimizde altyapı yatırımları gerçekleştirmektedir. Tahsil edilemeyen su alacakları kente verilecek hizmetlerin önünü kesmektedir. Unutmamamız gerekir ki ödenmeyen her fatura projeye, dolayısıyla yatırıma dönüşemez. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlık göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

“İmar Barışı’ndan yararlanalım”

18 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İmar Barışı hakkında da açıklamalarda bulunan Tutşi, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31 Ekim 2018 tarihine kadar, ‘yapı kayıt belgesi’ ile DİSKİ’ye başvurulması halinde imara aykırı kaçak yapılara su aboneliği vereceklerini de sözlerine ekledi.