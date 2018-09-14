Tuzak imha edildi, PKK'nın finans kaynağına darbe vuruldu

Diyarbakır'ın 5 ilçesine bağlı 116 köy ve mezrada, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon tamamlandı. Operasyonda, teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı imha edilirken, terör örgütünün finans kaynağına da büyük darbe vuruldu. 669 bin 478 kök kenevir bitkisi, 149 kilo 65 gram kenevir tohumu ve 7 ton 271 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 116 köy ve mezrada, 10 Eylül Pazartesi saat 21.00'dan itibaren Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve PÖH timleriyle Bayrak-90 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-3 Müşterek Operasyonu'nun icrasına başlandığı anımsatıldı. Operasyonun bugün 02.00 itibariyle başarıyla tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, Lice ilçesi Yalaza Köyü mülki sınırları içerisinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek icra edilen adli ve temas aramasında 401 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 698 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve 4 adet M-16 şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.

Tuzaklı patlayıcı imha edildi

Lice İlçesi Dibekköy köyü mülki sınırları içerisindeki Dibekköy-Çağdaş köyü karayolunda ise, yol kenarına gömülmüş vaziyette 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine hazırlanmış 1 adet Mayın/EYP'nin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, patlayıcının, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edildiği bildirildi.

PKK'nın finans kaynağına darbe

Açıklamada, operasyonda Narko-terörizmle mücadele faaliyetinin yapıldığı vurgulanarak, “Bu kapsamda icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde 669 bin 478 kök kenevir bitkisi ve 149 kilo 65 gram kenevir tohumu ile 712 kilo 45 gram kubar ve 6 ton 558 kilo 55 gram toz olmak üzere toplam 7 ton 271 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir” denildi.

Bin 373 şahıs sorgulandı

Açıklamada, yol kontrol ve adli arama faaliyetlerin icra edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Geçici olarak teşkil edilen 8 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, bin 373 şahıs ve 587 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 41 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”