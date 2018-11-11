Üçkuyular'ın çehresi değişiyor

DİYARBAKIR (İHA) – Yenişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ile Üçkuyular Mahallesi'nin çehresi değişiyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal'ın talimatıyla Üçkuyular Mahallesi'nde hayata geçirilen projelerle mahallenin çehresi değişiyor. Üçkuyular'da tamamlanmak üzere olan Hamidiye Külliyesi ve Nureddin Mahmud Zengi Parkı ile mahalle sakinleri yeni eserlere kavuşuyor. Hamidiye Külliyesi içerisinde yatılı kız hafızlık, Kur'an kursu, cami, Kur'an anaokulu ve park yer alıyor. 400 kişilik yatılı kız hafızlık ve Kur'an kursu 10 derslikten oluşuyor. Kapalı spor salonu, kütüphane, bilgisayar odası, hafız odası ve konferans salonu ile klasik Kur'an Kurslarının dışında modern bir anlayış ile dizayn edilen külliye 5 bin metrekarelik alana kuruldu. Nureddin Mahmud Zengi Parkı'nda ise gençlerin güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği kaykay pisti, futbol ve basketbol sahaları bulunuyor. 18 bin metrekare alana kurulan parkta vatandaşların açık havada rahatlıkla spor yapabileceği bisiklet ve yürüyüş parkurları ile çocuklar için dört derslikli Kur'an anaokulu da bulunuyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan Hamidiye Külliyesi ve Nureddin Mahmud Zengi Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.