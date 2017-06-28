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28 Haziran 2017 12:18

Ücretsiz resim kursu devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, üniversite ve lise öğrencilerine yönelik hazırlık amacıyla açtığı kara kalem resim kursu, 25 kursiyerin katılımıyla devam ediyor.

Ücretsiz resim kursu devam ediyor

28 Haziran 2017 12:18


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, liselerin güzel sanatlar ile üniversitelerin resim, grafik, moda ve tasarım bölümlerine hazırlık amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sanat Atölyesinde açtığı ücretsiz kara kalem resim kursu devam ediyor. Resim kursundan toplam 25 kişi faydalanıyor. Mart ayında başlayan resim kursu, eylül ayında tamamlanacak. Resim kursunda öğrencilere, eğitmenler hafta içi 4 gün, hafta sonu da 1 gün olmak üzere 5 gün boyunca eğitim veriyor. Kursiyerler, günlük 6 saat olmak üzere haftalık toplam 30 saat eğitim alıyor. Öğrenciler, kara kalem resim kursunda, ölçü, desen, perspektif, dış mekan ve iç mekan, obje, hareketli ve hareketsiz figür çizimleri ile ilgili uygulamalı eğitim görüyor. Devam eden resim kursundan faydalanmak isteyenler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sanat Atölyesi’ne başvuruda bulunabilecek.




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