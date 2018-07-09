Ücretsiz Sinema Günleri yeni filmlerle devam ediyor

Ücretsiz sinema günleri kapsamında Temmuz ayı içinde hafta sonları çocuklar için animasyon türünde Fındık İşi 2 ve Sevimli Tekneler, yetişkinler içinse Cumali Ceber 2 filmleri yayınlanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, her ay farklı ve güncel filmlerle düzenlediği ücretsiz sinema günleri Temmuz ayı programı ile devam ediyor. Her ay üç film gösteriminin yapıldığı ücretsiz sinema günlerinde bu ay çocuklar için animasyon türünde Fındık İşi 2 ve Sevimli Tekneler, yetişkinler içinse Cumali Ceber 2 filmleri yayınlanacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda düzenlenen ücretsiz sinema günleri Temmuz ayı programı 29 Temmuz Pazar günü çocuk ve yetişkinlere yönelik yayınlanacak filmlerle sona erecek.