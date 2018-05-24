15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yıllardır Erdoğan’dan kurtulmak için bir çok oyuna başvuran şer odaklarının 15 Temmuz darbesinde Türk milletini tanıdıklarını ve bu beyhude çabalara başvurduklarını söyledi.

"Aç yaşarız ama vatansız yaşayamayız"

Vatan ve liderleri için ölmeye hazır olduklarını söyleyen Gündüz, bu hainlerin Türk milletinin aç, açıkta yaşayabileceklerini ancak vatansız yaşayamayacaklarını iyi bildiğini söyledi. Gündüz, "Bunlar biz Türklerin vatanı için, bayrağı için, ezanı için, davası için, davasının lideri için canlarımızı hiçe sayıp tankların önüne gövdemizi koyduğumuzu gördükleri halde hala neyin peşindeler onu anlamış değiliz? Bizim liderimizden vazgeçeceğimizi sanıyorlarlarsa yanılıyorlardır. Bu hainler ve alçaklar liderimiz için ölmeyi göze alan bir milletin doların yükselişi karşısında diz çökeceğimizi mi, liderimizden vaz mı geçeceğimizi mi düşünüyorlar? Bu gafiller bilmelidirler ki, biz aç yaşarız, susuz yaşarız ama vatansız asla yaşamayız. Bu gafiller, bizim Çanakkalede çıplak ayaklarla onların teknolojilerine diz çöktüren ataların torunları olduğumuzu unutmuşlar mı? Tarihten ders almayan bu gafiller için gerekirse tarih tekerrür edecektir. Biz darbelerle, ekonomik ambargolarla, hilelerle diz çökecek, teslim olacak bir millet değiliz. Biz, bizim için ölümü göze alan bir liderin uğrunda ölmeye hazır bir milletiz. Bunu 15 Temmuz’da bütün hainlere, bütün satılmışlara ve bütün dünyaya gösterdik" dedi.

"24 Haziranda bütün şer planlarını bozacağız"

Abbas Gündüz, 24 Haziranda bütün şer planlarının bozulacağını belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Allah’ın izni ile 24 Haziran’da millet olarak bizim için ölmeyi göze alan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapacağız. Onun başını dik tutacağız. Allah’ın izni ile 24 Haziran’da şer güçlerin planlarını bozacağız. Kurmuş oldukları tuzakları onların başlarına yıkacağız. Milletimiz oynanan oyunu görüyor, kurulmak istenen tuzakları fark ediyor. Zamanı gelince bu necip millet davasına, davasının liderine ve ülkesine sahip çıkarak bu planları, bu tuzakları bertaraf edecektir. Bizim milletimizden isteğimiz, bütün kişisel çıkarlarımızı, bütün dünyevi menfaatlerimizi bir tarafa bırakıp liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın safında zalimlere, hainlere karşı tek yumruk olalım. Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Gün canımız ve kanımız pahasına ülkemize sahip çıkma günüdür. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, bizim bizden başka dostumuz yoktur”.