Uluslararası Diyarbakır Kongresi başladı

Kentin tarihini tüm dünyaya duyurmak için gerçekleştirilen ve iki gün sürecek Uluslararası Diyarbakır Kongresi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla başladı.

Kayapınar Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ve Kadim Akademi, kentin tarihini dünyaya duyurmak için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen Uluslararası Diyarbakır Kongresi Cegerxwin Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katılımıyla başladı. Kongrenin açılışına Sözcü Kalın'ın yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 8 farklı ülkeden 130 bilim insanının katılacağı ve 4 farklı dile tercüme edilecek kongrenin sonunda ortaya çıkacak bilgiler kitaplaştırılarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Diyarbakır, bilginin hikmete döndüğü, aklın edep ile buluştuğu öğreten bir şehirdir. Bu kimliği insanlık tarihinin başlangıcından beri bugüne biriktirdikleri ile derinlikleriyle ve dinamikleriyle de sabittir. Diyarbakır'a hizmet yapmak adına bizler için de bu buluşma fırsattır. İki gün süresince ortaya konulacak anlamlı ve değerli bildiriler uygulamaya dönüşürse bir anlam ifade edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin son 15 yıllık süreçte hem siyasi hem ekonomik anlamda hem de zihin tasavvuru olarak kendini dünyada konumlandırmada yepyeni ufuklara açılmış durumda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki 10 yıllarda bunların meyvelerini hep birlikte göreceğiz. Çocuklarımız görecek. Onların bizim için anlatacağı bir takım hikayeleri olacak ve diyecekler ki bizim büyüklerimiz, atalarımız tıpkı diğer atalarımız gibi daha iyi daha güzel bir dünya inşa etmek için bize bir yeni hikaye verdiler. Bize tamamlamamız için yeni bir masal hediye ettiler. İnşallah bunun inşasını biz her alanda el birliğiyle yapmaya çalışacağız.”