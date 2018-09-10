UMED eğitimleri sertifika töreniyle sona erdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile UMED işbirliğiyle kentte yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla verilen eğitimler sertifika töreniyle sona erdi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Resepsiyon Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, İl Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Ak Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, UMED Başkanı Aslan Değirmenci, Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kamu kurumlarının ile basın medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sertifika töreninde konuşma yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, kentin fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Diyarbakır'ın çağdaş yaşanabilir temiz bir şehir olması için çaba sarf ettiklerini belirten Bircan, “Temel hizmetler dışında sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara, eğitim, kültür, sanat ve sportif alanlarda hizmetler vermekteyiz. Bu kapsamda yeni nesil iletişimciler yetiştirmek için destek sunduğumuz eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından organizasyona katkı sunan kurum ile kuruluşların temsilcilerine UMED yönetimi tarafından plaket ve resim tabloları hediye edildi.

Mart ayından itibaren haber yazım ve teknikleri, polisiye adliye muhabirliği, araştırma ve savaş muhabirliği, haberde kriz ve algı yönetimi, medya analizi, habercilikte uzmanlaşma, televizyon haberciliği, dijital medya, televizyon programcılığı ve medya etiği, sunuculuk ve yayın editörlüğü, değişen medyada televizyonculuk, haber kurgu, yerel yönetimler ve habercilik, kültür sanat muhabirliği ile sosyal medya eğitimlerini başarıyla tamamlayan 60 katılımcıyla sertifikaları verildi.

Sertifika töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.