Umreden Kayapınar’a selam var

Umreye gitmelerinde vesile olan Belediye Başkanı Mustafa Kılıç’a teşekkür eden şehit ve gazi yakınları, “Devletimize ve belediyemize dua ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen uğurlama töreni ile Kutsal topraklara gönderilen 34 şehit ve gazi yakını Kayapınar Belediyesi’ne selam gönderdi. Bazıları hayatlarında ilk kez umreye gitme şansını yakalayan vatandaşların oldukça mutlu oldukları gözlendi. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç tarafından, Diyarbakır Havaalanında uğurlanan 34 gazi ve şehit yakını umreye gitti. Kutsal topraklarda ibadetlerine başlayan vatandaşlar, Kayapınar Belediyesine selam gönderdi. 14 gün boyunca kutsal topraklarda kalacak olan vatandaşlar, hayatlarında ilk kez kutsal toprakları görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Umreye giden vatandaşlar, manevi açıdan çok büyük bir değere sahip atmosferde olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Maddi durumlardan dolayı hayal bile edemediğimiz Umre’ye gitmemenize vesile olan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kılıç’a teşekkür ediyoruz. Allah Razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Kılıç ise, Kayapınar Belediyesi olarak insana en güzel hizmeti sunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, ilçedeki 170 şehit ve gazi yakınını kutsal topraklarla buluşturacaklarını söyledi.